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    Aktien Frankfurt Schluss

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    Euphorie dank Öffnung der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt 2,27 Prozent auf 24.702 Punkte Wochenplus
    • Straße von Hormus für Handelsschiffe geöffnet
    • Ölpreise und Renditen fallen, Aktienkurse steigen
    Aktien Frankfurt Schluss - Euphorie dank Öffnung der Straße von Hormus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufige Öffnung der Straße von Hormus hat den Dax am Freitagnachmittag elektrisiert. Nach einem Kurssprung von bis zu 2,6 Prozent schloss der schon zuvor freundliche deutsche Leitindex 2,27 Prozent im Plus mit 24.702,24 Punkten. Damit baute er seinen Wochengewinn auf 3,8 Prozent aus - es war der dritte in Folge. Die Kursverluste seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat das Börsenbarometer inzwischen fast wieder wettgemacht. Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es am Freitag letztlich um 3,28 Prozent auf 31.952,10 Punkte hoch.

    Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Aussagen. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Dass Trump dennoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel festhalten will, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen sind, ließ die Märkte kalt.

    Auch die Aktienkurse in Europa und den USA reagierten euphorisch auf diese Nachricht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx verabschiedete sich gut zwei Prozent höher ins Wochenende. Auch in Zürich standen deutliche Kursgewinne zu Buche. Dagegen reichte es in London nur für vergleichsweise bescheidene Aufschläge. In New York erreichten der marktbreite S&P 500 sowie der Technologie-Index Nasdaq 100 Rekordstände, während dem Leitindex Dow Jones Industrial trotz der deutlichsten Gewinne noch ein gutes Stück zu einer Bestmarke fehlt./gl/he





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