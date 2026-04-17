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    Lyondellbasell Industries Aktie sinkt rapide - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Lyondellbasell Industries Aktie, bisher, um -12,50 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lyondellbasell Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Lyondellbasell Industries Aktie sinkt rapide - 17.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    LyondellBasell ist ein globaler Chemie- und Kunststoffkonzern, fokussiert auf Polyethylene, Polypropylene, Zwischenprodukte, Raffinerieprodukte und Recyclinglösungen. Starke Position in Olefinen/Polyolefinen, besonders in Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: BASF, Dow, SABIC, INEOS. USP: integrierte Wertschöpfung, starke Lizenztechnologien, wachsende Kreislauf- und Biokunststoff-Aktivitäten.

    Lyondellbasell Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Mit einer Performance von -12,50 % musste die Lyondellbasell Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,06 %, geht es heute bei der Lyondellbasell Industries Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die Lyondellbasell Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +45,32 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um -10,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lyondellbasell Industries auf +72,54 %.

    Während Lyondellbasell Industries deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,30 %.

    Lyondellbasell Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,20 %
    1 Monat -10,21 %
    3 Monate +45,32 %
    1 Jahr +30,22 %
    Stand: 17.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

    Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,90 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 17.04. - Dow Jones stark +1,55 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lyondellbasell Industries

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Exxon Mobil notiert im Minus, mit -5,38 %. Covestro notiert im Minus, mit -0,34 %.

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    Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lyondellbasell Industries

    -12,11 %
    -7,76 %
    -9,33 %
    +46,25 %
    +29,14 %
    -27,59 %
    -29,56 %
    -16,54 %
    +186,15 %
    ISIN:NL0009434992WKN:A1CWRM
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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