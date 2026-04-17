Lyondellbasell Industries Aktie sinkt rapide - 17.04.2026

Mit einer Performance von -12,50 % musste die Lyondellbasell Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,06 %, geht es heute bei der Lyondellbasell Industries Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LyondellBasell ist ein globaler Chemie- und Kunststoffkonzern, fokussiert auf Polyethylene, Polypropylene, Zwischenprodukte, Raffinerieprodukte und Recyclinglösungen. Starke Position in Olefinen/Polyolefinen, besonders in Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: BASF, Dow, SABIC, INEOS. USP: integrierte Wertschöpfung, starke Lizenztechnologien, wachsende Kreislauf- und Biokunststoff-Aktivitäten.

Obwohl die Lyondellbasell Industries Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +45,32 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um -10,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lyondellbasell Industries auf +72,54 %.

Während Lyondellbasell Industries deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,30 %.

Lyondellbasell Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,20 % 1 Monat -10,21 % 3 Monate +45,32 % 1 Jahr +30,22 %

Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

Stand: 17.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,90 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lyondellbasell Industries

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Exxon Mobil notiert im Minus, mit -5,38 %. Covestro notiert im Minus, mit -0,34 %.

Lyondellbasell Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.