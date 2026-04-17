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    Aktien Europa Schluss

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    Euphorie nach Öffnung der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Öffnung der Straße von Hormus treibt Börsenkurse
    • Ölpreise und Renditen fallen, Ölwerte verlieren
    • Reisewerte steigen dank sinkender Kerosinkosten
    Aktien Europa Schluss - Euphorie nach Öffnung der Straße von Hormus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitagnachmittag am Aktienmarkt die Kurse in die Höhe schnellen lassen. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

    Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

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    Der EuroStoxx 50 sprang nach der Nachricht zur Hormus-Straße über 6.000 Zähler und beendete den Handel beim Stand von 6.057,71 Punkten mit einem Plus von 2,10 Prozent. Sein Rekordhoch bei rund 6.200 Punkten von Ende Februar nimmt der Leitindex der Euroregion damit wieder ins Visier. Auf Wochensicht verbuchte der Index einen Zuwachs von 2,2 Prozent.

    Außerhalb des Euroraums kletterte am Freitag der schweizerische SMI um 1,92 Prozent auf 13.426,72 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,73 Prozent auf 10.667,63 Punkte.

    Mit der Öffnung der Meeresstraße werden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Totalenergies , Eni , Shell und BP verloren bis zu gut 7 Prozent.

    Papiere aus dem Reise- und Freizeitsektor legten hingegen stark zu. Fluggesellschaften wie Lufthansa , IAG und Air France-KLM gewannen bis zu mehr als 7 Prozent und profitierten, weil die fallenden Ölpreise die Kerosinkosten drücken und sich zudem das Risiko von Stilllegungen von Flugzeugen verringert. Noch am Vortag hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor Kerosin-Knappheit gewarnt./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,88 % und einem Kurs von 6,181 auf Tradegate (17. April 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,59 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -24,98 %/+12,53 % bedeutet.




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