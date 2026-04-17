infas Holding: Korrektur 2024, Prognose 2025 & vorläufige Zahlen
Die infas Holding AG legt eine deutliche Korrektur ihres Jahresabschlusses 2024 vor – mit spürbaren Folgen für Umsatz, Ergebnis und die bisherige Prognose 2025.
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- infas Holding AG (Insidermitteilung vom 17.04.2026): Korrektur des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 festgestellt und veröffentlicht.
- Ursache: Informationen, die die Projektbewertung Ende Dezember 2024 negativ beeinflussten, wurden im ursprünglichen Abschluss 31.12.2024 nicht berücksichtigt.
- Korrigierte 2024-Kennzahlen: Konzernumsatz 55,4 Mio. € (statt 66 Mio. €); EBIT -9,9 Mio. € (statt 1,5 Mio. €) – damit negativ.
- Berichtigung: Die Korrektur wird retrospektiv im Konzernabschluss zum 31.12.2025 gemäß IAS 8 vorgenommen; der korrigierte Jahresabschluss 2024 wird offengelegt.
- Vorläufige 2025-Zahlen: Konzernumsatz voraussichtlich 45,5 Mio. €, EBIT vorläufig -1,4 Mio. €; das entspricht einem Umsatzrückgang von rund 17,8% gegenüber dem korrigierten 2024; EBIT zwar weiterhin negativ, aber deutlich verbessert.
- Folge: Die bisherige Prognose für 2025 ist verfehlt und damit ungültig; Gründe sind nachhaltige Budgetbeschränkungen bei Kunden und geringere Interview‑Leistung; aus Sicht von infas keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss der Ipsos‑Gruppe.
Der Kurs von infas Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im
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