UmweltBank Aktie: Geringere Gewinnprognose für 2025
Die UmweltBank rechnet für 2025 mit einem deutlich geringeren Konzernergebnis. Konsolidierungseffekte mehrerer Beteiligungen drücken die Prognose spürbar nach unten.
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- UmweltBank erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein reduziertes Konzernergebnis vor Steuern von ca. 6,2 Mio. Euro (zuvor prognostiziert: 10–15 Mio. Euro).
- Ursache der Abweichung sind primär Konsolidierungs- und Ergebniseffekte mehrerer Beteiligungsgesellschaften.
- Die Konsolidierung der Beteiligungsgesellschaften im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses 2025 ist weitestgehend abgeschlossen.
- Das Ergebnis vor Steuern auf AG‑Ebene bleibt unverändert bei 6,4 Mio. Euro gegenüber der Mitteilung vom 25. Februar 2026.
- Der geprüfte Konzernabschluss 2025 soll Mitte Juni 2026 veröffentlicht werden.
- Veröffentlichung der Insiderinformation am 17.04.2026 (Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014); mitteilende Person: Dr. Nicole Handschuher (Mitglied des Vorstands).
Der nächste wichtige Termin, Münchner Kapitalmarkt Konferenz, bei UmweltBank ist am 23.04.2026.
Der Kurs von UmweltBank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,91 % im
Minus.
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