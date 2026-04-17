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    Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 15,10 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Evonik auf Hold mit 15,10€
    • Michael Rauch neuer CFO mit 16 Jahren bei Henkel
    • Kullmann Vertrag bis 2030 verlängert und Vertrauen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 15,10 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Der neue, zum 1. Mai berufene Finanzvorstand Michael Rauch bringe 16 Jahre Erfahrung in der Chemiebranche aus seiner Managertätigkeit bei Henkel mit und müsse das Vertrauen der Anleger in die Kapitalverwendung des Unternehmens wiederherstellen, schrieb Helena Xu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Christian Kullmann bis zum Jahr 2030./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 17,06 auf Tradegate (17. April 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,60 %/+17,72 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 15,10 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,10, was einem Rückgang von -11,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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