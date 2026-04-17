AutoFlight schließt erste eVTOL-Tee-Auslieferung mit Lasten bis zwei Tonnen in China ab

Bei dem Versuch wurde das CarryAll (V2000CG) von AutoFlight – ein vollständig autonomes, unbemanntes eVTOL-Fluggerät – für den Transport von frischem Frühlingstee zwischen den Städten Anshun und Guiyang eingesetzt, die etwa 120 km voneinander entfernt in der Provinz Guizhou liegen. Das unbemannte Fluggerät überquerte das zerklüftete Berggelände in gerade einmal 37 Minuten, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Straßentransport in der Region darstellt.

KUNSHAN, China, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT hat Chinas ersten eVTOL-Transportversuch der 2-Tonnen-Klasse in Guizhou, einer Bergprovinz im Westen Chinas, erfolgreich abgeschlossen.

Im Anschluss an den eVTOL-Lufttransfer wurde der frische Tee per Hochgeschwindigkeitszug über eine Entfernung von fast 2.000 Kilometern von Guiyang nach Shanghai transportiert. Das integrierte Modell „eVTOL + Hochgeschwindigkeitszug" ermöglichte eine Lieferung am selben Tag, so dass der frisch gepflückte Tee von den entlegenen Bergplantagen im Westen Chinas innerhalb von 24 Stunden zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern in den Großstädten im Osten gelangte.

Die wichtigsten Vorteile der autonomen eVTOL-Lösung

Autonome Flugfähigkeit : Kein Pilot an Bord erforderlich, was die Sicherheit und die betriebliche Effizienz des Frachttransports erhöht.

: Kein Pilot an Bord erforderlich, was die Sicherheit und die betriebliche Effizienz des Frachttransports erhöht. Hohe Fluggeschwindigkeit : 37 Minuten für die 120 km lange Bergüberquerung, wodurch sich die Transitzeit im Vergleich zum herkömmlichen Landverkehr um mehrere Stunden verkürzt.

: 37 Minuten für die 120 km lange Bergüberquerung, wodurch sich die Transitzeit im Vergleich zum herkömmlichen Landverkehr um mehrere Stunden verkürzt. Umweltfreundlich : Vollelektrischer Antrieb, keine Betriebsemissionen und geringe Lärmbelastung, im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung.

: Vollelektrischer Antrieb, keine Betriebsemissionen und geringe Lärmbelastung, im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Hohe Flexibilität: Senkrechtstart- und -landefähigkeit, keine Landebahn für Punkt-zu-Punkt-Direktzustellung erforderlich.

Informationen zum AutoFlight CarryAll (V2000CG)

Das CarryAll (V2000CG) ist das weltweit erste eVTOL-Flugzeug der 2-Tonnen-Klasse, das von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Administration of China, CAAC) die Typgenehmigung (TC), die Produktionsgenehmigung und das Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten hat. Als vollständig autonomes, unbemanntes Frachtflugzeug bietet es eine außergewöhnliche Leistung für eine Vielzahl von Logistikszenarien:

Maximale Nutzlast: 400 kg

Maximale Reichweite: bis zu 200 km

Reisegeschwindigkeit: ca. 180 km/h

Zitate von Führungskräften

Li Yun, CCO von AutoFlight

„Das innovative Modell „autonomer eVTOL-Lufttransfer + Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke" überwindet logistische Engpässe in hochgelegenen Bergregionen. AutoFlight wird sich mit weiteren Partnern zusammentun, um dieses effiziente, umweltfreundliche autonome Frachtmodell auf weitere landwirtschaftliche Spezialgebiete auszudehnen. Dies wird dazu beitragen, dass mehr qualitativ hochwertige lokale Agrarerzeugnisse schnell auf die nationalen Märkte gelangen und die regionale industrielle Aufwertung und die Wiederbelebung des ländlichen Raums vorantreiben.

Die eVTOL-Frachtmodelle von AutoFlight haben Flugoperationen in realen Szenarien durchgeführt, unter anderem auf Offshore-Ölplattformen, beim Transport landwirtschaftlicher Produkte zwischen Städten und bei der Brandbekämpfung, wobei sie mit globalen Kunden zusammengearbeitet haben, um den Kommerzialisierungsprozess von eVTOL voranzutreiben. Darüber hinaus durchläuft das 6-sitzige eVTOL-Passagierflugzeug V2000EM Prosperity derzeit die Zivilluftfahrt-Zulassung durch die CAAC und hat die Phase IV der Konformitätsprüfung erreicht.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2959102/7.jpg

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