Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick

Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.





Der CFO, immerhin seit März 2023 dabei, hätte ja furchtbar schlecht geplant, wenn er noch vor drei Monaten so sehr überhöhte Forecasts und Planzahlen verkündet bzw. bestätigt hat. Richtig neue Ereignisse werden nicht als Grund für die Abstufungen genannt. All das vorausgeschickt ist die verbleibende Sorge, ob es möglicherweise operativ in der Auftragsabwicklung in den letzten drei Monaten so viel schlechter gelaufen ist als erwartet. Ist das denkbar? Nur schlimme Inkompetenz des CFO bliebe als alternative Erklärung.





Was die Börsenreaktion angeht, kann man wohl von einer Übertreibung sprechen. In dieser übertriebenen Form ist das in den letzten Jahren aber schon vorgekommen, insbes. im September/Oktober 2023, als der Kurs nach einer Cash Flow-Warnung um fast 40% abstürzte. Auch damals war der heutige CFO dabei, wurde aber nicht als Verantwortlicher, sondern als Erkenner der Notlage eingeschätzt.