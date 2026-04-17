AKTIE IM FOKUS 3
Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick
- Alstom-Aktie fiel zum Handelsende rund 27 Prozent
- Unternehmen strich Ziele wegen Verzögerungen
- DB stufte auf Hold und kürzte Schätzungen
(neu: Schlusskurs)
PARIS (dpa-AFX) - Alstom-Anleger haben am Freitag einen rabenschwarzen Tag erlebt. Die Aktien des französischen Zugherstellers brachen zum Handelsende um gut 27 Prozent ein auf 16,64 Euro. Zum Auftakt war das Minus mit rund 36 Prozent sogar noch deutlicher, womit die Papiere auf das Niveau vom Frühjahr 2024 absackten. Seit den Jahreshochs vom Februar hat sich der Kurs etwa halbiert.
Die Alstom-Aktien reagierten mit den Kurseinbußen vor dem Wochenende auf die Rücknahme von Finanzzielen für das laufende Geschäftsjahr. So wurden sowohl der Ausblick für den angestrebten freien Barmittelzufluss als auch für die operative Marge vom Unternehmen gekappt. Der seit diesem Monat amtierende Konzernchef Martin Sion begründete das mit dem schleppenden Fortschritt bei wichtigen Projekten. Alstom machte keine Angaben dazu, welche Projekte und Regionen von den Verzögerungen betroffen sind.
Analyst Martin Wilkie von der Citibank sprach von einem Rückschlag. Trotzdem will er an seiner Kaufempfehlung festhalten. Die Warnung bedeute eine Verzögerung, nicht jedoch ein Ende der Kehrtwende. Auch bei Jefferies änderte man die bestehende Kaufempfehlung nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragsbestände stiegen. Was derzeit stocke, sei die Ausführung der Projekte.
Gael de-Bray von der Deutschen Bank stufte Alstom wiederum auf "Hold" ab und kappte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für die nächsten Jahre im Schnitt um 18 Prozent. Außerdem erwartet er einen deutlichen Anstieg der Verschuldung. Der Konzern teste die Geduld der Investoren erheblich. Langfristig sieht aber auch de-Bray signifikantes Wertpotenzial./mf/niw/stk/ajx/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,14 % und einem Kurs von 16,76 auf Tradegate (17. April 2026, 18:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -36,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,74 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Alstom Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -34,33 %/+102,99 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.