DZ BANK stuft ALSTOM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Alstom von 31 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Senkung der Mittelfristziele sei ein klares Signal, dass die Behebung der Probleme mehr Zeit in Anspruch nehmen werde, schrieb Robert Czerwensky am Freitag nach den Quartalszahlen des Zugherstellers. Die deutlich negative Kursreaktion hält der Analyst aber für u?bertrieben und empfiehlt den Kurseinbruch zum Kauf. Der neue Vorstandschef sollte mit seinem Transformationsplan Erfolg haben./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,14 % und einem Kurs von 16,76EUR auf Tradegate (17. April 2026, 18:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

