Verbio Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 17.04.2026

Die Verbio Aktie ist bisher um -10,06 % auf 35,60€ gefallen. Das sind -3,98 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Verbio-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +53,13 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -9,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +85,29 %.

Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,80 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,01 % 1 Monat +10,28 % 3 Monate +53,13 % 1 Jahr +327,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 17.04.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die potenzielle THG-Quote-Erhöhung auf 17,5%, deren Auswirkungen auf Gewinn und Kurs von Verbio; zudem werden regulatorische Updates wie Wegfall der Doppelabrechnung, stärkere Fraud-Prevention und Biomethan diskutiert. Ölpreisbewegungen dominieren derzeit die Kursentwicklung; einige sehen Nachkäufe bei ca. 35€ und eine mögliche Konsolidierung Richtung 25€. Entscheidungen könnten am 22.04.2026 erfolgen.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,27 Mrd.EUR € wert.

Weltweit drehen die Börsenampeln auf Grün: Vor allem deutsche Standard-, Mittelstands- und Technologiewerte ziehen kräftig an und lassen selbst die US-Leitindizes hinter sich.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,36 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.