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    SBF 2025: Umsatz wie erwartet, EBITDA steigt deutlich, bleibt unter Prognose

    SBF AG präsentiert vorläufige Zahlen für 2025: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA mit deutlichem Plus – doch einige Belastungsfaktoren bremsen die Dynamik.

    SBF 2025: Umsatz wie erwartet, EBITDA steigt deutlich, bleibt unter Prognose
    Foto: adobe.stock.com
    • SBF AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz rund 40,7 Mio. EUR (2024: 47,2 Mio.) — damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 39–41 Mio. EUR.
    • Vorläufiges EBITDA 2025 beträgt 1,04 Mio. EUR (2024: 0,6 Mio.): deutlich gestiegen, bleibt jedoch unter der Prognosespanne von 1,7–2,1 Mio. EUR.
    • Die finalen Jahreszahlen für 2025 werden Ende April veröffentlicht.
    • Ergebnisbelastend wirkten Zölle, Einschränkungen in den Lieferketten und höhere als erwartete Restrukturierungskosten.
    • Auftragsbestand bleibt mit über 100 Mio. EUR unverändert hoch, wodurch sich die Ausgangsbasis für 2026 verbessert.
    • Bestätigte Prognose für 2026 (vom 30.01.2026): Umsatz 38–45 Mio. EUR und EBITDA 1,8–4,4 Mio. EUR.

    Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,86 % im Minus.


    SBF

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    ISIN:DE000A2AAE22WKN:A2AAE2
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