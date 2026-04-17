SBF 2025: Umsatz wie erwartet, EBITDA steigt deutlich, bleibt unter Prognose
SBF AG präsentiert vorläufige Zahlen für 2025: Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA mit deutlichem Plus – doch einige Belastungsfaktoren bremsen die Dynamik.
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- SBF AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: Umsatz rund 40,7 Mio. EUR (2024: 47,2 Mio.) — damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 39–41 Mio. EUR.
- Vorläufiges EBITDA 2025 beträgt 1,04 Mio. EUR (2024: 0,6 Mio.): deutlich gestiegen, bleibt jedoch unter der Prognosespanne von 1,7–2,1 Mio. EUR.
- Die finalen Jahreszahlen für 2025 werden Ende April veröffentlicht.
- Ergebnisbelastend wirkten Zölle, Einschränkungen in den Lieferketten und höhere als erwartete Restrukturierungskosten.
- Auftragsbestand bleibt mit über 100 Mio. EUR unverändert hoch, wodurch sich die Ausgangsbasis für 2026 verbessert.
- Bestätigte Prognose für 2026 (vom 30.01.2026): Umsatz 38–45 Mio. EUR und EBITDA 1,8–4,4 Mio. EUR.
Der Kurs von SBF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,86 % im Minus.
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