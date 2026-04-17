73. Bundespresseball - Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 2.000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Abend beim traditionellen Bundespresseball in Berlin gefeiert. Prominentester Besucher im Hotel Adlon am Brandenburger Tor war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender kam und den Eröffnungswalzer tanzen sollte. Für Steinmeier war es der letzte Auftritt bei dem Ball in seiner Amtszeit, die Anfang 2027 endet.

Unter den Gästen waren Minister der Bundesregierung, prominente Vertreter der Parteien und einiger Landesregierungen. Außerdem Chefredakteure, Moderatoren, Verlagsmanager und zahlreiche Lobbyisten. Aus dem Sport kam Ex-Fußballprofi Arne Friedrich, der am Tisch des Bundespräsidenten saß. Veranstalter des Balls mit mehreren Tanzflächen, Bars und Buffets ist die Bundespressekonferenz, der Verein der Hauptstadtjournalisten.