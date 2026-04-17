    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    73. Bundespresseball - Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 2.000 Gäste beim Bundespresseball
    • Steinmeier kam mit Elke Büdenbender zum Ball
    • Kanzler Merz fehlte wegen Konferenz in Paris
    73. Bundespresseball - Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 2.000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Abend beim traditionellen Bundespresseball in Berlin gefeiert. Prominentester Besucher im Hotel Adlon am Brandenburger Tor war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Büdenbender kam und den Eröffnungswalzer tanzen sollte. Für Steinmeier war es der letzte Auftritt bei dem Ball in seiner Amtszeit, die Anfang 2027 endet.

    Unter den Gästen waren Minister der Bundesregierung, prominente Vertreter der Parteien und einiger Landesregierungen. Außerdem Chefredakteure, Moderatoren, Verlagsmanager und zahlreiche Lobbyisten. Aus dem Sport kam Ex-Fußballprofi Arne Friedrich, der am Tisch des Bundespräsidenten saß. Veranstalter des Balls mit mehreren Tanzflächen, Bars und Buffets ist die Bundespressekonferenz, der Verein der Hauptstadtjournalisten.

    Kanzler Merz fehlt

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), früher immer gerne dabei, hatte abgesagt. Er nahm am Freitag an einer Konferenz der westlichen Partner in Paris über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg teil.

    Der Ball stand unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken." Dieses Thema sei wegen der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte aktueller denn je, betonten die Hauptstadtjournalisten.

    Zu den ersten Gästen gehörten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner und seine Partnerin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), Senatorin für Bildung, Jugend und Familie. Der Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU, Jens Spahn, kam mit Ehemann Daniel Funke. Von den Grünen waren unter anderem die beiden Vorsitzenden Felix Banaszak und Franziska Brantner sowie die Ex-Vorsitzende Ricarda Lang zu sehen. ./rab/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    73. Bundespresseball - Gäste aus Medien, Politik, Wirtschaft Mehr als 2.000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Abend beim traditionellen Bundespresseball in Berlin gefeiert. Prominentester Besucher im Hotel Adlon am Brandenburger Tor war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     