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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Wacker Chemie auf Hold 74€
    • Vorläufige Quartalszahlen und höhere Umsatzziele
    • Dunford-Castro erwartet positive Kursreaktion
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 95,50 auf Tradegate (17. April 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/-8,42 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 74 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00, was einem Rückgang von -20,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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