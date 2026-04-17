Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 95,50 auf Tradegate (17. April 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/-8,42 % bedeutet.