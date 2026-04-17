Börsen Update
Börsen Update USA - 17.04. - Dow Jones stark +2,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:21) bei 49.553,66 PKT und steigt um +2,01 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +4,35 %, The Home Depot +3,62 %, Boeing +3,35 %, Caterpillar +3,24 %, American Express +2,91 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -3,02 %, Verizon Communications -0,10 %, Johnson & Johnson +0,05 %, Salesforce +0,21 %, IBM +0,31 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.651,59 PKT und steigt um +1,24 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +11,31 %, Marvell Technology +4,53 %, Monolithic Power Systems +4,04 %, Analog Devices +3,88 %, Seagate Technology Holdings +3,56 %
Flop-Werte: Diamondback Energy -5,50 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,68 %, Atlassian Registered (A) -2,48 %, Netflix -2,41 %, Exelon -2,12 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.127,20 PKT und steigt um +1,22 %.
Top-Werte: Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +7,97 %, United Airlines Holdings +7,45 %, Carnival Corporation +7,40 %, Carvana Registered (A) +6,87 %, PulteGroup +6,33 %
Flop-Werte: Lyondellbasell Industries -12,00 %, Dow -9,40 %, CF Industries Holdings -9,29 %, Valero Energy -7,91 %, APA Corporation -7,73 %
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