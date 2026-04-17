Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.04.2026

Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,97 % auf 245,10€. Damit gewinnt die Aktie +18,10 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 245,10€, mit einem Plus von +7,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Royal Caribbean Group ist einer der weltweit größten Kreuzfahrtkonzerne (Marken u.a. Royal Caribbean International, Celebrity Cruises). Kernleistung: Kreuzfahrten im Mittel- bis Premiumsegment inkl. Bord- und Landausflugsangebot. Starke Marktstellung neben Carnival und Norwegian Cruise Line. USPs: sehr große, innovative Schiffe, Erlebnis- und Familienfokus, exklusive Privatinseln wie „Perfect Day at CocoCay“.

Der heutige Anstieg bei Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,77 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie damit um +3,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) bisher ein Minus von -4,18 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,20 % 1 Monat -6,26 % 3 Monate -3,77 % 1 Jahr +35,90 %

Informationen zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie

Stand: 17.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 271 Mio. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,09 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Weltweit drehen die Börsenampeln auf Grün: Vor allem deutsche Standard-, Mittelstands- und Technologiewerte ziehen kräftig an und lassen selbst die US-Leitindizes hinter sich.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %.

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Ob die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.