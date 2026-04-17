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    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie, bisher, um +7,97 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie.

    Besonders beachtet! - Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Royal Caribbean Group ist einer der weltweit größten Kreuzfahrtkonzerne (Marken u.a. Royal Caribbean International, Celebrity Cruises). Kernleistung: Kreuzfahrten im Mittel- bis Premiumsegment inkl. Bord- und Landausflugsangebot. Starke Marktstellung neben Carnival und Norwegian Cruise Line. USPs: sehr große, innovative Schiffe, Erlebnis- und Familienfokus, exklusive Privatinseln wie „Perfect Day at CocoCay“.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,97 % auf 245,10. Damit gewinnt die Aktie +18,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 245,10, mit einem Plus von +7,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Anstieg bei Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,77 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie damit um +3,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) bisher ein Minus von -4,18 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,20 %
    1 Monat -6,26 %
    3 Monate -3,77 %
    1 Jahr +35,90 %
    Stand: 17.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie

    Es gibt 271 Mio. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 17.04. - Dow Jones stark +2,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %.

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    Ob die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

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    +217,41 %
    +712,07 %
    ISIN:LR0008862868WKN:886286
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