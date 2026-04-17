Iran, Trump: Schach um Hormus - Trump lügt wie gedruckt!

Der Iran und Trump spielen Schach um die Strasse von Hormus - aber die Märkte glauben nur Trump, weil sie nur das hören, was sie hören wollen! Der Reihe nach: Irans Aussenminister erklärt, die Strasse von Hormus frei zu geben (ergo: auch für Schiffe der USA und Israels) - aber nach den Regeln des Iran, also auf festgelegten Routen unter Zahlung der "Maut" an die Revolutionsgarden. Das gelte nur, solange der Waffenstillstand im Libanon gehalten werde. Trump aber sagt: der Iran habe zugesichert, die Strasse von Hormus nie wieder zu blockieren - und all das habe nichts mit dem Libanon zu tun. Dann erklärt der US-Präsident, die US-Blockade der Strasse von Hormus erst dann aufzuheben, wenn der Iran einen Deal unterschreibe. Dann sagt Trump: man habe mit den Iranern die Minen in der Strasse von Hormus geräumt - um dann wenig später zu sagen, dass man die Absicht habe, die Minen zu räumen. Der Iran habe allem zugestimmt, auch sein Uran den USA auszuliefern - was ziemlich sicher Fake News sind. Das Wochenende dürfte spannend werden - die sehr siegessicheren Bullen sollten vorsichtig sein..

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