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    Iran, Trump: Schach um Hormus - Trump lügt wie gedruckt!

    Der Reihe nach: Irans Aussenminister erklärt, die Strasse von Hormus frei zu geben (ergo: auch für Schiffe der USA und Israels) - aber nach den Regeln des Iran, also auf festgelegten Routen unter Zahlung der "Maut"

    Der Iran und Trump spielen Schach um die Strasse von Hormus - aber die Märkte glauben nur Trump, weil sie nur das hören, was sie hören wollen! Der Reihe nach: Irans Aussenminister erklärt, die Strasse von Hormus frei zu geben (ergo: auch für Schiffe der USA und Israels) - aber nach den Regeln des Iran, also auf festgelegten Routen unter Zahlung der "Maut" an die Revolutionsgarden. Das gelte nur, solange der Waffenstillstand im Libanon gehalten werde. Trump aber sagt: der Iran habe zugesichert, die Strasse von Hormus nie wieder zu blockieren - und all das habe nichts mit dem Libanon zu tun. Dann erklärt der US-Präsident, die US-Blockade der Strasse von Hormus erst dann aufzuheben, wenn der Iran einen Deal unterschreibe. Dann sagt Trump: man habe mit den Iranern die Minen in der Strasse von Hormus geräumt - um dann wenig später zu sagen, dass man die Absicht habe, die Minen zu räumen. Der Iran habe allem zugestimmt, auch sein Uran den USA auszuliefern - was ziemlich sicher Fake News sind. Das Wochenende dürfte spannend werden - die sehr siegessicheren Bullen sollten vorsichtig sein..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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