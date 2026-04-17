Pudu Robotics kündigt auf der Interclean Amsterdam 2026 eine strategische Partnerschaft mit Gom Schoonhouden B.V. an, die den ersten Einsatz der KI-nativen PUDU BG1-Serie in Europa markiert

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Einführung der Reinigungsautomatisierung der nächsten Generation auf dem europäischen Markt dar und baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Gom Schoonhouden B.V., Pudu Robotics und Fulin Robot Technologie B.V. in mehreren Projekten auf.

AMSTERDAM, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Gom Schoonhouden B.V. , einem der führenden gewerblichen Reinigungsdienstleister der Niederlande bekannt. Die Vereinbarung, die von Pudus regionalem Partner Fulin Robot Technologie B.V. vermittelt wurde, markiert den ersten Einsatz des AI-Native Large Scrubber-Dryer Robot PUDU BG1 Series in Europa .

Führend in der Ära der KI-nativen Reinigung in Europa

Gom Schoonhouden B.V. ist für seine operative Größe, seine Servicequalität und seinen zukunftsorientierten Innovationsansatz bekannt und setzt weiterhin innovative Maßstäbe in der Reinigungsbranche. Die Entscheidung, die BG1-Serie als erstes Unternehmen in Europa einzuführen, zeigt, dass Gom auf praktische Innovation und kontinuierliche Verbesserung setzt.

„Mit diesem Einsatz führen wir nicht einfach eine neue Maschine ein, sondern eine neue Arbeitsweise", so Geoffrey Nouws, Leiter der Innovationsabteilung bei Gom. „Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, die sowohl die Qualität als auch die Effizienz der Reinigung großer Objekte steigern können. Für uns ist dieser Einsatz ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Dienstleistungen. Durch den Einsatz dieser Technologie können wir unsere Kunden mit gleichbleibender Qualität und effizienterem Betrieb in großen Umgebungen unterstützen. Innovation ist nur dann wertvoll, wenn sie zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden beiträgt."

Intelligenz neu definieren: AI Magic Cleaning

Das Herzstück der PUDU BG1 Serie ist eine KI-native Architektur, die Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Ausführung in einen kontinuierlichen Betriebskreislauf integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die auf der Grundlage vordefinierter Routen und Zeitpläne arbeiten, ist der BG1 so konzipiert, dass er dynamisch auf reale Umgebungen reagiert und somit adaptivere, effizientere und konsistentere Reinigungsergebnisse ermöglicht.