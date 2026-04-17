Liechtensteinische Landesbank: 2026er Generalversammlung – Alle Anträge angenommen
Stabile Ergebnisse, hohe Ausschüttungen und Rekordvolumen: Die 34. Generalversammlung bestätigt Kurs und Führung des Konzerns und blickt zuversichtlich ins Jahr 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Aktionäre stimmten an der 34. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zu; 795 Anwesende (74,34 % des stimmberechtigten Kapitals); Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und KPMG entlastet, KPMG als Revisionsstelle/Konzernprüfer wiedergewählt.
- Dividende bleibt unverändert bei CHF 2.80 pro Aktie (Verwendung des Bilanzgewinnes 2025); Dividendenrendite 3,3 % per 31.12.2025; Land Liechtenstein erhielt 2025 CHF 64,6 Mio. an Dividenden, Steuern und Abgaben.
- Nicole Brunhart und Christian Wiesendanger wurden für eine weitere Amtsperiode in den siebenköpfigen Verwaltungsrat wiedergewählt.
- 2025: Konzernergebnis CHF 166,5 Mio. (nahe Vorjahr), Geschäftsvolumen Rekord CHF 125,9 Mrd., Kundenvermögen CHF 108,9 Mrd.; Netto‑Neugeldzuflüsse CHF 3,7 Mrd.; Net New Loans CHF 540 Mio.
- Solide Kapital- und Ratingsituation: Tier‑1‑Ratio 19,0 %; Depositenrating Aa2 (Moody’s).
- Ausblick 2026: Erwartetes solides Konzernergebnis trotz volatilen Rahmenbedingungen; Fokus im letzten Jahr der Strategie verstärkt auf Effizienz; Nachfolgestrategie zu ACT‑26 wird im Herbst präsentiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 20.08.2026.
Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,13 % im Minus.
-0,56 %
-3,30 %
-0,57 %
+9,22 %
+132,58 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte