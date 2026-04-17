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    Selenskyj warnt Belarus vor Beteiligung am russischen Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Belarus baut Straßen und Artilleriestellungen
    • Kiew warnt vor Einschleppung in russischen Krieg
    • Ukraine betont Bereitschaft zur aktiven Verteidigung
    Selenskyj warnt Belarus vor Beteiligung am russischen Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Belarus hat nach Angaben aus Kiew in grenznahen Gebieten zur Ukraine mit dem Ausbau von Straßen und dem Bau von Artilleriestellungen begonnen. "Wir gehen davon aus, dass Russland ein weiteres Mal versuchen wird, Belarus in seinen Krieg (gegen die Ukraine) hineinzuziehen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Er habe Anweisung gegeben, Minsk vor den Folgen zu warnen. Die Ukraine sei bereit, ihr Hoheitsgebiet und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.

    "Die Art und die Folgen der jüngsten Ereignisse in Venezuela sollten die Führung von Belarus davon abhalten, Fehler zu begehen", fügte er hinzu. Anfang Januar wurde der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro mit seiner Frau von US-amerikanischen Truppen über Nacht in die USA festgenommen und vor Gericht gestellt.

    Belege für die Bautätigkeiten in Belarus legte Selenskyj nicht vor. Im Februar 2022 war die russische Armee auch von belarussischem Territorium in die Ukraine einmarschiert./ast/DP/he





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