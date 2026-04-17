JOST Werke Aktie bestätigt den positiven Trend - 17.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,86 % konnte die JOST Werke Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JOST Werke Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,05€, mit einem Plus von +6,86 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die JOST Werke Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,72 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,05 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,49 % geändert.

JOST Werke Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,57 % 1 Monat -11,85 % 3 Monate -14,72 % 1 Jahr +7,31 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Stand: 17.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 922,76 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: JOST Werke SE JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.04.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

EQS Stimmrechtsmitteilung: JOST Werke SE JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.04.2026 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

Weltweit drehen die Börsenampeln auf Grün: Vor allem deutsche Standard-, Mittelstands- und Technologiewerte ziehen kräftig an und lassen selbst die US-Leitindizes hinter sich.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., Knorr-Bremse und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,75 %. Knorr-Bremse notiert im Plus, mit +3,23 %.

JOST Werke Aktie jetzt kaufen?

Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.