Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -11,63 %
Platz 1
Performance 1M: -10,21 %
Dow
Tagesperformance: -8,94 %
Platz 2
Performance 1M: -5,89 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -8,64 %
Platz 3
Performance 1M: -14,72 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +7,05 %
Platz 4
Performance 1M: -6,26 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,91 %
Platz 5
Performance 1M: +29,53 %
Valero Energy
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 6
Performance 1M: -10,20 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 7
Performance 1M: +18,75 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 8
Performance 1M: +14,41 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 9
Performance 1M: +26,43 %
APA Corporation
Tagesperformance: -6,12 %
Platz 10
Performance 1M: -7,49 %
Masco
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 11
Performance 1M: +6,10 %
Coherent
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 12
Performance 1M: +41,08 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 13
Performance 1M: -7,10 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 14
Performance 1M: -10,40 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,18 %
Platz 15
Performance 1M: +3,90 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 16
Performance 1M: +3,63 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 17
Performance 1M: -13,22 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 18
Performance 1M: +9,47 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 19
Performance 1M: -14,15 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 20
Performance 1M: +1,25 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 21
Performance 1M: +5,11 %
General Motors
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 22
Performance 1M: +10,55 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 23
Performance 1M: +8,97 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 24
Performance 1M: +6,67 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 25
Performance 1M: +20,80 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 26
Performance 1M: +13,65 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 27
Performance 1M: -10,00 %
Phillips 66
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 28
Performance 1M: -13,93 %
Viatris
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 29
Performance 1M: +6,48 %
NVR
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 30
Performance 1M: +5,59 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 31
Performance 1M: -11,91 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 32
Performance 1M: -9,34 %
Devon Energy
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 33
Performance 1M: -13,54 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 34
Performance 1M: -10,83 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 35
Performance 1M: -12,62 %
Xylem
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 36
Performance 1M: +1,11 %
Bunge Global
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 37
Performance 1M: -7,58 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 38
Performance 1M: +2,65 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 39
Performance 1M: +0,16 %
Oracle
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 40
Performance 1M: +16,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Oracle-Forum-Sentiment (wallstreetONLINE-Forum) überwiegend bullisch mit Vorsicht. In 14 Tagen Aufwärtsdruck; Berichte nennen bis +30% in 4 Tagen und solides Volumen. Breakout und Ziel ~200 € werden diskutiert, gestützt durch jüngste Entwicklung. Technisch: Unterstützung ca. 160–162 USD; Momentum muss anhalten. Fundament: KI-Optimismus, Kosteneinsparungen durch Entlassungen; dennoch Vorsicht vor Übertreibung.
