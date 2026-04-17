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    United Airlines Holdings Aktie explodiert - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die United Airlines Holdings Aktie bisher um +7,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Airlines Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - United Airlines Holdings Aktie explodiert - 17.04.2026
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    United Airlines Holdings betreibt mit United Airlines eine der größten US-Fluggesellschaften. Kerngeschäft: Passagier- und Frachtbeförderung, globale Streckennetze, Allianzen (Star Alliance), Vielfliegerprogramm MileagePlus. Starke Position auf Transatlantik- und Transpazifikrouten. Hauptkonkurrenten: Delta, American, Southwest. USPs: großes internationales Netzwerk, Hubs in strategischen Metropolen, Allianzvorteile.

    Wie hat sich die United Airlines Holdings-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +7,45 % konnte die United Airlines Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der United Airlines Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,63 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 86,50. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von United Airlines Holdings in den letzten drei Monaten Verluste von -17,23 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die United Airlines Holdings Aktie damit um +7,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,41 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von United Airlines Holdings -15,25 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

    United Airlines Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,43 %
    1 Monat +14,41 %
    3 Monate -17,23 %
    1 Jahr +38,15 %
    Stand: 17.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Es gibt 323 Mio. United Airlines Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,82 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 17.04.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 17.04. - Dow Jones stark +2,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Rekordstimmung nach Öffnung der Straße von Hormus


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Alaska Air Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +10,15 %. JetBlue Airways notiert im Plus, mit +6,91 %. Southwest Airlines notiert im Plus, mit +5,01 %. Delta Air Lines (DE) legt um +2,64 % zu American Airlines Group notiert im Plus, mit +3,98 %.

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    Ob die United Airlines Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Airlines Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Airlines Holdings

    +7,58 %
    +7,43 %
    +14,41 %
    -17,23 %
    +38,15 %
    +113,10 %
    +73,43 %
    +61,64 %
    +210,17 %
    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV
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