Aktien New York Schluss
Starker Wochenausklang - Straße von Hormus wieder offen
- Öffnung der Straße von Hormus beruhigt Anleger
- Ölpreise und Renditen sackten nach Entspannung ab
- Nasdaq, S&P 500 und Dow mit deutlichen Wochengewinnen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitag die Anleger in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.
Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", hatte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mitgeteilt. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten nach den Meldungen ihre jüngsten Rekorde weiter hinauf. Zum Handelsschluss stieg der Nasdaq 100 um 1,29 Prozent auf 26.672,43 Punkte und verbuchte damit ein Wochenplus von 6,2 Prozent. Neben geopolitischen Entspannungssignalen sorgte auch Optimismus mit Blick auf Technologien rund um Künstliche Intelligenz für Auftrieb. Der S&P 500 gewann am Feitag 1,20 Prozent auf 7.126,06 Zähler, womit sich auf Wochensicht ein Plus von 4,5 Prozent ergibt.
Für den Dow Jones Industrial ging es am Freitag um 1,79 Prozent auf 49.447,43 Punkte hoch. Das Wochenplus beläuft sich auf 3,2 Prozent. Im Gegensatz zur Nasdaq und zum S&P 500 hat der US-Leitindex bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten noch etwas Luft./ajx/he
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Ituran ist ein 1994 in Israel gegründetes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Fahrzeugtelematik. Es bietet OEMs, Versicherern und Privatkunden Lösungen zur Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge, Flottenmanagement, vernetzte Fahrzeuge und nutzungsbasierte Versicherungsdaten. Das Unternehmen ist in Israel, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Ecuador, Kolumbien, Indien, Kanada und den USA tätig. Ituran ist der größte OEM-Telematikanbieter in Lateinamerika und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Die Technologie basiert auf militärischen Funkortungssystemen von Tadiran.
Der Umsatz verteilt sich zu etwa 76 % auf Abonnementdienste (wiederkehrende Zahlungen) und zu 24 % auf Telematikprodukte. Die Bruttomarge im Abonnementbereich liegt bei ca. 59,5 %, die Gesamtbruttomarge bei ca. 50,5 %. Die Wiederbeschaffungsquote gestohlener Fahrzeuge von 85 % gilt als Branchenmaßstab.
USA: Ituran möchte in die Vereinigten Staaten expandieren. Der Service ‚IturanMob‘ wird bereits in den USA angeboten und zielt auf die über 17000 kleine und mittlere US-Autovermietungen. Die großen US-Autovermietungen (Enterprise, Hertz, Avis) haben eigene Telematik-Lösungen.
Indien: Intura ist in Indien ein Joint Venture mit Lumax eingegangen (Lumax Ituran Telematics) und konnte in Zusammenarbeit mit Daimler India Commercial Vehicles ein Telematik System validieren und in ca 15000 Fahrzeugen einsetzen. Indien hat über 200 Millionen registierte Fahrzeuge. Hier gibt es also noch Potential.
Europa / Japan. Hier gibt es bislang nur reine Distributoren und keine operativen Aktivitäten. Und es gibt hier bislang auch keine Ankündigungen.
Upside Potential – Scenario Analysis
Ituran's 2025 revenue was $359M. Below we model three scenarios for 2028E based on the key growth levers:
Source Claude
Es gibt weitere Konkurrenten
Samsara (NYSE: IOT) — the 800-pound gorilla. Samsara reached $1.745 billion in ARR in Q3 FY2026, growing 29% year-over-year, with nearly 3,000 customers above $100K ARR sec. They operate a cloud-based Connected Operations platform covering fleet telematics, AI dashcams, equipment monitoring, and site visibility. Their revenue is roughly 5x Ituran's entire business. They dominate North America and are expanding aggressively into Europe. Europe delivered its highest net-new ACV in four quarters for Samsara Substack.
Geotab (Private, Canada) — the number one commercial telematics vendor worldwide according to ABI Research, with 2.1 million+ commercial fleet subscribers Vector. Geotab is the gold standard for fleet management in North America and increasingly Europe. Geotab recently acquired Verizon Connect's telematics business in Europe and Australia Owler.
Verizon Connect (NYSE: VZ) — part of Verizon's enterprise division. ABI Research ranked Verizon Connect as the number two telematics provider, also serving more than 2 million customers Vector. Massive US footprint with the advantage of Verizon's cellular network.
Webfleet / Bridgestone Mobility Solutions (Europe) — formerly TomTom Telematics, now owned by Bridgestone. Dominant in European fleet management, especially for mid-market commercial fleets. This is the closest thing to a "Geotab of Europe."
Trimble (NASDAQ: TRMB) — ABI Research's bronze medalist for telematics. Kenworth and Peterbilt selected Trimble as their onboard telematics provider Vector. Strong in heavy truck and construction.
Octo Telematics (Private, Italy) — Europe's largest UBI (usage-based insurance) telematics provider. If Ituran wanted to push its insurance telematics into Europe, Octo is the entrenched competitor.
Japan: Toyota, Honda, and Nissan all have proprietary connected-car platforms (Toyota Connected, Honda Connect, Nissan Connect). Japanese OEMs build telematics in-house — there is virtually no market for a third-party OEM telematics provider like Ituran. The only niche might be aftermarket fleet management, where Denso and Pioneer dominate.
Why Ituran isn't rushing into these markets — and what that means:
The honest assessment is this: Ituran's competitive advantage is specifically suited to emerging markets where:
Vehicle theft is a major problem (Brazil has one of the world's highest theft rates; Israel has historically had high theft)
OEMs lack the scale/infrastructure to build in-house connected-car platforms for local markets
Insurance companies require or incentivize SVR hardware
ARPU is lower but margins are high because Ituran owns the entire stack (hardware + software + call center)
In the US, Europe, and Japan, the dynamics are different: OEMs increasingly embed connectivity from the factory (GM OnStar, BMW ConnectedDrive, Tesla's native telematics), fleet telematics is a crowded enterprise software market with massive players like Samsara ($1.7B+ ARR), and stolen vehicle recovery is less of a pressing need given lower theft rates and better police recovery infrastructure.
Ituran's US strategy via IturanMob is smart precisely because it avoids competing head-on with Samsara/Geotab/Verizon Connect on fleet management. Instead, it's targeting a niche — small independent car rental operators — where the big players don't focus. But this will be a slow build, not a transformative revenue driver in the near term.
Bottom line for the thesis:
The revenue upside from "high-price" regions is real but modest in the medium term. The US could contribute $10–20M incrementally by 2028 via IturanMob. India could become meaningful if the JV converts from hardware sales to subscription services. But Europe and Japan are unlikely near-term opportunities — the competitive moats there belong to Samsara, Geotab, Webfleet, and the OEMs themselves.
The bull case for Ituran remains its LatAm dominance, where it has no peer of comparable scale, and the incremental optionality from Big Data, Carbon Credits, and IturanMob US. The stock's valuation already reflects a LatAm-focused business — any meaningful traction in higher-ARPU markets would be a genuine re-rating catalyst.
Fair Value Estimate
Below we calculate fair value using three methods and blend them:
Source Claude
Key assumptions & sensitivities: The DCF uses operating cash flow ($88.6M in 2025) as FCF proxy. A 1% change in WACC shifts DCF value by ~$8/share. The P/E method is conservative at 18x since subscription-based telematics peers often trade at 20–25x. EV/EBITDA at 12x is in line with mid-cap industrial tech. Upside to the bull case ($75+/share) requires successful US expansion, additional major OEM wins, and meaningful carbon credit/big data revenues.
Ituran ist ein qualitativ hochwertiges Small-Cap-Unternehmen mit einem stabilen, abonnementbasierten Geschäftsmodell, einer dominanten Marktposition in Lateinamerika und einem wachsenden OEM-Kundenstamm, zu dem nun auch Stellantis, Renault, BMW und Yamaha gehören. Das Unternehmen ist schuldenfrei, generiert einen starken freien Cashflow, schüttet nahezu 100 % des Gewinns an die Aktionäre aus und wird mit einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 gehandelt – ein Abschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen mit Abonnementmodell.
Die positive Einschätzung basiert auf drei Wachstumstreibern: (1) dem weiteren Ausbau der OEM-Kundenpipeline, (2) der zunehmenden Marktdurchdringung von IturanMob im US-amerikanischen Mietwagenmarkt und (3) der Generierung margenstarker Zusatzumsätze durch Big-Data-/CO₂-Zertifikat-Plattformen. Bei einem Kurs von rund 49 US-Dollar pro Aktie bietet die Aktie ein Aufwärtspotenzial von ca. 31 % gegenüber unserem durchschnittlichen fairen Wert von 64 US-Dollar, zuzüglich einer Dividendenrendite von 4,2 %. Die Hauptrisiken sind negative Währungseffekte und eine mögliche Margenverwässerung durch OEMs.
S&P 500 – Sparplan-Auswertung
Wie bereits angekündigt, folgt nun meine Ausarbeitung zum bestehenden Sparplan aus dem Depot meiner Frau. Es handelt sich hierbei um den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) mit der WKN: A0YEDG
S&P 500 – Ein führender Index in der Börsenhistorie
Der S&P 500 besteht nun seit fast 70 Jahren (Gründung durch Standard & Poor´s am 04. März 1957). Der Index startete mit ca. 44 Punkten. Heute steht er auf ca. 6.825 Punkten. Ein enormer Sprung und zudem knackte er in diesen 7 Jahrzehnten immer wieder neue Rekordstände – trotz aller (weltweiten) Krisen!
In Zahlen bedeutet die Entwicklung insgesamt ein Plus von 15.411,36 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 7,55 % p.a. – und das bei einem reinen Kursindex!
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – Wichtigste Infos im Überblick
Nachfolgend eine kurze ETF-Vorstellung mit den wichtigsten Infos:
-Der ETF ist thesaurierend. Die Erträge werden somit innerhalb des ETFs wieder reinvestiert. Es gibt aber auch eine ausschüttende Version unter der WKN 622391. Hier erfolgen die (geringen) Ausschüttungen quartalsweise – jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember
-Die laufenden Kosten bzw. die Gesamtkosten (TER) werden mit lächerlichen 0,07 % p.a. angegeben.
-Sparpläne auf den ETF sind bei vielen Brokern kostenlos. Bei der ING Diba werden für die Ausführung keinerlei Kosten berechnet, also weder Ordergebühren noch irgendwelche Provisionen. Der Anlagebetrag fließt bei jeder Sparrate zu 100 % in den ETF. Auch der Spread ist hier komplett vernachlässigbar, liegt er doch meist zwischen 0,00 – 0,02 %!
-Mit nur einem Klick und bereits ab 1 Euro ist man breit gestreut in ca. 500 Werten – überwiegend in weltweit führende, amerikanische Werte. Die regionale Begrenzung nur auf die USA, sowie die Währungsbegrenzung auf den USD stellen meiner Meinung nach keine Nachteile dar. Gerade mit einem regelmäßig ausgeführten Sparplan gleichen sich die Währungsschwankungen über längere Zeiträume wieder aus.
-Der ETF unterliegt einer Teilfreistellung in Höhe von 30 %. Diese Teilfreistellung wird auf alle Erträge (Ausschüttungen, Gewinne, Vorabpauschalen) zur steuerlichen Verrechnung herangezogen. Somit unterliegen nur 70 % der in Rechnung gestellten Beträge dem Steuerabzug.
-Zum Jahresbeginn erfolgt der Abzug einer Vorabpauschale, sofern der ETF im Vorjahr Gewinne erzielte. Die Höhe der Vorabpauschale richtet sich jeweils an einen festgesetzten Basiszins und stellt eine Vorauszahlung dar. Bei einem möglichen Verkauf werden die gezahlten Beträge wieder gegengerechnet.
-Wer zu den Themen „Teilfreistellung“ und „Vorabpauschale“ bei ETFs noch mehr Infos haben möchte, kann einfach die Begriffe auf den bekannten Suchplattformen von Google oder auch Bing eingeben. Die KI stellt dann schnell und übersichtlich die wichtigsten Infos bereit!
Index vs. ETF - Performance
Die Index-Entwicklung wird bei der ING-Diba nach Börsenschluss am Freitag, 11.04.2026 wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 29,55 % und 5 Jahre = + 65,29 %.
Die ETF-Entwicklung wird dagegen wie folgt angegeben: 1 Jahr = + 26,33 % und 5 Jahre = + 75,34 %.
Leichte Abweichungen zwischen Index und den jeweiligen ETFs sind völlig normal, da der Index teils zeitlich versetzt nachgebildet wird, es kleinere Abweichungen bei den prozentualen Anteilen gibt oder der ETF nicht alle Werte exakt nach dem Index-Vorbild abbildet (z. B. aus Kostengründen). Der iShares ETF bildet den Index vollständig nach, mit allen beinhalteten Titeln. Ein Rebalancing erfolgt vierteljährlich. Die bessere Performance auf längere Sicht ist der Wiederanlage der Erträge zuzuschreiben.
Weitere Infos – auch zur aktuellen Zusammensetzung des ETFs finden sich auf der offiziellen ETF-Seite von iShares unter:
Die Sparplan-Umsetzung seit Juli 2021
Alle bisherigen, monatlich ausgeführten Sparraten folgen nun in der Übersicht:
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Für weitere Berechnungen habe ich die ersten beiden Monate zu einem Monat mit ebenfalls einer Sparrate von 200 € zusammengefasst. Somit ergeben sich bisher 56 Monatsraten von jeweils 200 € und ein investierter Gesamtbetrag in Höhe von 11.200 €.
Der ETF stieg von anfänglich 379,60 € (die ersten beiden Monate auch hier zusammengefasst!) auf aktuell 624,83 € (Schlusskurs vom 11.04.26) und kommt somit auf eine Gesamtrendite von + 64,60 % bzw. einer durchschnittlichen Rendite von 11,24 % p.a.
Der investierte Gesamtbetrag von 11.200 € bildet bei 23,98411 Anteilen nun einen Depotwert in Höhe von 14.985,99 € und somit ein Plus von 3.785,99 € bzw. 33,80 %.
Die p.a.-Rendite des laufenden Sparplanes berechnet sich aktuell auf sehr starke + 12,346 %
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Ich persönlich bevorzuge monatliche Sparplanausführungen, da man hier starke Kurs- und auch Währungs-Schwankungen gut abfedern kann.
Gewinnmitnahmen und aktives Handeln
Natürlich kann man während der Sparplan-Laufzeit auch Gewinnmitnahmen tätigen oder auch aktiv versuchen Höhen und Tiefen auszunutzen, also möglichst bei neuen Hochs oder schnellen Kursanstiegen (Teil-)Verkäufe zu tätigen und diese zum späteren Zeitpunkt möglichst wieder vergünstigt (unter Berücksichtigung der anfallenden Kosten und Steuern) zurückzukaufen. Allerdings muss man sich auch hier bewusst machen, dass dies nicht immer gelingt wie geplant oder zumindest auch wesentlich länger dauern kann als erhofft. Ansonsten kann man das frei gewordene Kapital aber auch für andere Investments oder das Rebalancing des Depots nutzen.
FAZIT
Mit einem ETF-Sparplan (oder auch mehreren), kann man einerseits extrem kostengünstig an der Börse investieren und zudem sehr gute Renditen erzielen. Zumal man hiermit praktisch keinen nennenswerten Aufwand betreiben muss und auch bereits bei geringem Kapital eine breite Streuung am Markt erzielen kann. Auch die steuerliche Behandlung ist für den Normalanleger wesentlich entspannter und in den meisten Fällen vermutlich auch günstiger, sofern ich an steuerungünstige Fälle aus meinem Depot denke (Kanada, Italien, Frankreich).
Stelle ich persönlich die Faktoren Zeitaufwand, Kosten und vor allem Rendite gegenüber, sind für mich ETFs die bevorzugte Wahl. Vor allem, wenn ich einige Jahre voraus denke, so möchte ich später auch nicht (mehr) zu viel Zeit mit der Börse verbringen – zumal ich auch nicht gerade als besonders erfolgreicher Aktieninvestor herausstechen kann.
Daher werde ich wohl mein Aktiendepot noch bis zum Jahresende um ein paar Nachkäufe weiter ausbauen und bei ca. 100.000 € investiertem Kapital „stilllegen“. Ab dem nächsten Jahr werde ich die Dividenden dann in einen ETF-Sparplan reinvestieren und beide Entwicklungen als Gesamtdepot dann hier weiter präsentieren!