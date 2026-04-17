    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stark ins Wochenende - Straße von Hormus offen

    Für Sie zusammengefasst
    • Öffnung der Straße von Hormus dämpft Konflikt
    • US-Aktien steigen, Ölpreise und Renditen fallen
    • Technologieaktien führen Rallye, Airlines profitieren
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Stark ins Wochenende - Straße von Hormus offen
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitag die Anleger in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

    Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", hatte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mitgeteilt. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.008,95€
    Basispreis
    7,54
    Ask
    × 9,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.240,17€
    Basispreis
    7,57
    Ask
    × 9,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten nach den Meldungen ihre jüngsten Rekorde weiter hinauf. Zum Handelsschluss stieg der Nasdaq 100 um 1,29 Prozent auf 26.672,43 Punkte und verbuchte damit ein Wochenplus von 6,2 Prozent. Neben geopolitischen Entspannungssignalen sorgte während der Woche auch Optimismus mit Blick auf Technologien rund um Künstliche Intelligenz für Auftrieb. Der S&P 500 gewann am Feitag 1,20 Prozent auf 7.126,06 Zähler, womit sich auf Wochensicht ein Plus von 4,5 Prozent ergibt.

    Für den Dow Jones Industrial ging es am Freitag um 1,79 Prozent auf 49.447,43 Punkte hoch. Das Wochenplus beläuft sich auf 3,2 Prozent. Im Gegensatz zur Nasdaq und zum S&P 500 hat der US-Leitindex bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten noch etwas Luft.

    Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von 2,6 beziehungsweise 3 Prozent. Die Anteile des iPhone-Herstellers profitierten von einer Hochstufung durch BNP Paribas von "Neutral" auf "Outperform". Die Papiere des E-Fahrzeugproduzenten ließen die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich, nachdem sie im Wochenverlauf bereits ihren Abwärtstrend seit Ende des vergangenen Jahres geknackt hatten.

    Ölaktien gerieten mit den fallenden Ölpreisen unter Druck: Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips verloren zwischen 2,2 und 4,6 Prozent.

    Konsumwerte legten mit der Aussicht auf eine geringere Inflation zu. Im Dow verbuchten die Anteile der Baumarktkette Home Depot Kursgewinne von 3,6 Prozent. Procter & Gamble schlossen 2,7 Prozent fester.

    Papiere von Fluggesellschaften wie United Airlines , American Airlines , Delta Air Lines und Southwest gewannen zwischen 2,6 und 7,2 Prozent. Die fallenden Ölpreise senken die Kerosinkosten. Zudem verringert sich das Risiko, dass die Airlines Flugzeuge stilllegen müssen. Noch am Vortag hatte die Internationale Energieagentur (IEA) gewarnt, dass Flugzeugtreibstoff knapp werden könnte.

    Die Netflix -Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um 9,7 Prozent ab. Der Streamingkonzern hatte für das laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht gestellt als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen. Einige Investoren hätten außerdem auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb die Citigroup.

    Alcoa konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan. Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büßten 6,8 Prozent ein./ajx/he

    --- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 229,6 auf Lang & Schwarz (17. April 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +16,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 363,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -57,43 %/+46,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Stark ins Wochenende - Straße von Hormus offen Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitag die Anleger in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verliert damit etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     