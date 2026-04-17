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    Shanghai Electric vermeldet starke Ergebnisse für 2025, Auftragseingänge erreichen Rekordhoch

    SHANGHAI, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: (601727) gab seine Geschäftszahlen für 2025 bekannt und meldete einen Umsatz von 126,68 Milliarden RMB (18,58 Milliarden USD), was einem Anstieg von 9,03 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären der börsennotierten Gesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 1,206 Milliarden RMB (176,92 Millionen USD), was einem Anstieg von 60,37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gesamtwert der im Laufe des Jahres eingegangenen Neuaufträge belief sich auf 172,81 Mrd. RMB (25,35 Mrd. USD), was einem Anstieg von 12,50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekordwert darstellt.

    Bei der am 2. April in Hongkong abgehaltenen Jahresergebnispräsentation stellte Shanghai Electric die Unternehmensleistung für 2025 sowie wichtige Finanzdaten vor und tauschte sich mit einer Vielzahl institutioneller Investoren und Analysten über Geschäftsentwicklungen und Zukunftspläne aus. Das Unternehmen erzielte 2025 eine solide Leistung bei allen zentralen Betriebskennzahlen, wobei sich die allgemeine Geschäftsqualität deutlich verbesserte, angetrieben durch Durchbrüche bei Auftragseingängen, technologischen Innovationen und Synergien zwischen den Segmenten.

    Starkes Wachstum bei Rentabilität, Auftragseingang und Segmentumsatz

    2025 erzielte Shanghai Electric entscheidende Durchbrüche in aufstrebenden Sektoren, beschleunigte die Umsetzung und den Einsatz eigenständiger Innovationen in der High-End-Fertigung und baute seine globale Marktpräsenz weiter aus.

    Der Gesamtbetriebsgewinn der Gruppe erreichte 5,02 Mrd. RMB (736,73 Mio. USD), was einem Anstieg von 34,28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 0,078 RMB, was einem deutlichen Anstieg von 62,50 % entspricht.

    Das Segment Energieausrüstung erzielte einen Umsatz von 75,02 Mrd. RMB (11,01 Mrd. USD), was einem Anstieg von 21,48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und festigte damit seine führende Position in der Branche.

    In den wachstumsstarken Geschäftsbereichen wurde ein deutliches Wachstum erzielt:

    • Die Auftragseingänge für Windkraftanlagen erreichten 22,966 Mrd. RMB (+32,18 %, 3,37 Mrd. USD);
    • die Auftragseingänge für Kernkraftanlagen beliefen sich auf 9,888 Mrd. RMB (+25,37 %, 1,45 Mrd. USD);
    • die Aufträge für Gaskraftwerksausrüstung beliefen sich auf 3,095 Mrd. RMB (+33,35 %, 454,04 Mio. USD);
    • die Aufträge für Kraftwerksdienstleistungen lagen bei 7,312 Mrd. RMB (+45,28 %, 1,07 Mrd. USD).

    Gestärkte Innovationsfähigkeit und Durchbrüche in aufstrebenden Sektoren

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