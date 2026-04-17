    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYTN Innovations AktievorwärtsNachrichten zu HYTN Innovations
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    HYTN ergänzt mit der Einführung des Entkeimungsverfahrens HARd sein Leistungsangebot der GMP-konformen Verarbeitung und führt Produkt in Deutschland ein

    HYTN ergänzt mit der Einführung des Entkeimungsverfahrens HARd sein Leistungsangebot der GMP-konformen Verarbeitung und führt Produkt in Deutschland ein
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia, 17. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen spezialisiert hat, freut sich, die Markteinführung des Hermetic Autogenous Remediation-(„HARd“)-Verfahren als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis-Trockenblüten-Programme bekannt zu geben.

     

    HARd ist HYTNs proprietäres Remediationsverfahren für Cannabis-Trockenblüten, das im Rahmen des unternehmenseigenen und GMP-konformen Qualitätssystems entwickelt und validiert wurde. Das Verfahren zielt darauf ab, die Keimbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die strukturellen, organoleptischen und chemischen Eigenschaften getrockneter Cannabisblüten zu erhalten.

     

    Laut den Validierungsverfahren des Unternehmens und der analytischen Prüfung durch Dritte konnte mit HARd bei den untersuchten Cannabissorten eine signifikante Reduktion der Keimzahl nachgewiesen werden. Auch bei der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen, der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen sowie bei den Gallensalze tolerierenden gramnegativen Keimen war eine Reduktion um mehrere Log-Stufen zu beobachten. In vielen untersuchten Fällen waren die Ergebnisse nach der Verfahrensanwendung auf einem Niveau, das die Qualifizierung gemäß den strengen mikrobiologischen Spezifikationen für inhalative Arzneimittel des Europäischen Arzneibuches ermöglichen sollte.

     

    Das Unternehmen weist darauf hin, dass HARd nicht auf externer Wärmezufuhr, ionisierender bzw. nicht-ionisierender Strahlung, chemischer Begasung oder Remediationsmethoden durch Feuchtigkeitsentzug basiert. Aus Sicht von HYTN sind diese Verfahrensmerkmale für jene Geschäftspartner relevant, die nach einer Remediationsmethode suchen, welche die Produktqualität unterstützt und gleichzeitig die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften in einem streng kontrollierten Qualitäts- und Regulierungsrahmen, einschließlich EU-GMP-konformer Programme, aufrecht erhält.

     

    Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass mit dem HARd-Verfahren verarbeitete Cannabis-Trockenblüten nun auch in Deutschland in einem kommerziellen Rahmen auf den Markt gekommen sind, was den Nachweis für die praktische Anwendung des Verfahrens in einem regulierten internationalen Versorgungsmarkt liefert. Auch wenn diese Produkteinführung nicht als behördliche Zulassung der dem HARd-Verfahren zugrundeliegenden Methodik zu verstehen ist, so wird damit dennoch der Einsatz des Verfahrens auf kommerzieller Basis demonstriert.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HYTN ergänzt mit der Einführung des Entkeimungsverfahrens HARd sein Leistungsangebot der GMP-konformen Verarbeitung und führt Produkt in Deutschland ein Vancouver, British Columbia, 17. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     