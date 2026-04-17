HYTN ergänzt mit der Einführung des Entkeimungsverfahrens HARd sein Leistungsangebot der GMP-konformen Verarbeitung und führt Produkt in Deutschland ein

Vancouver, British Columbia, 17. April 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC Pink: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen spezialisiert hat, freut sich, die Markteinführung des Hermetic Autogenous Remediation-(„HARd“)-Verfahren als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis-Trockenblüten-Programme bekannt zu geben.

HARd ist HYTNs proprietäres Remediationsverfahren für Cannabis-Trockenblüten, das im Rahmen des unternehmenseigenen und GMP-konformen Qualitätssystems entwickelt und validiert wurde. Das Verfahren zielt darauf ab, die Keimbelastung zu reduzieren und gleichzeitig die strukturellen, organoleptischen und chemischen Eigenschaften getrockneter Cannabisblüten zu erhalten.

Laut den Validierungsverfahren des Unternehmens und der analytischen Prüfung durch Dritte konnte mit HARd bei den untersuchten Cannabissorten eine signifikante Reduktion der Keimzahl nachgewiesen werden. Auch bei der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen, der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen sowie bei den Gallensalze tolerierenden gramnegativen Keimen war eine Reduktion um mehrere Log-Stufen zu beobachten. In vielen untersuchten Fällen waren die Ergebnisse nach der Verfahrensanwendung auf einem Niveau, das die Qualifizierung gemäß den strengen mikrobiologischen Spezifikationen für inhalative Arzneimittel des Europäischen Arzneibuches ermöglichen sollte.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass HARd nicht auf externer Wärmezufuhr, ionisierender bzw. nicht-ionisierender Strahlung, chemischer Begasung oder Remediationsmethoden durch Feuchtigkeitsentzug basiert. Aus Sicht von HYTN sind diese Verfahrensmerkmale für jene Geschäftspartner relevant, die nach einer Remediationsmethode suchen, welche die Produktqualität unterstützt und gleichzeitig die wichtigsten physikalischen und chemischen Eigenschaften in einem streng kontrollierten Qualitäts- und Regulierungsrahmen, einschließlich EU-GMP-konformer Programme, aufrecht erhält.

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass mit dem HARd-Verfahren verarbeitete Cannabis-Trockenblüten nun auch in Deutschland in einem kommerziellen Rahmen auf den Markt gekommen sind, was den Nachweis für die praktische Anwendung des Verfahrens in einem regulierten internationalen Versorgungsmarkt liefert. Auch wenn diese Produkteinführung nicht als behördliche Zulassung der dem HARd-Verfahren zugrundeliegenden Methodik zu verstehen ist, so wird damit dennoch der Einsatz des Verfahrens auf kommerzieller Basis demonstriert.