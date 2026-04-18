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    Zoomlion baut seine lokalen Fertigungs- und Servicekapazitäten aus, während das Werk für Hubarbeitsbühnen in Ungarn den Betrieb aufnimmt

    TATABÁNYA, Ungarn, 18. April 2026 /PRNewswire/ -- Da die Phase I der „Intelligent Factory" für Hubarbeitsbühnen von Zoomlion in Ungarn den Betrieb aufnimmt und die Phase II des Werksprojekts in Deutschland voranschreitet, baut die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen"; 1157.HK) ihr Netzwerk für Lieferung, Ersatzteile und Kundendienst in ganz Europa weiter aus, da Hersteller zunehmend Wert auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und lokale Reaktionsfähigkeit legen.

    Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory

    Das Werk von Zoomlion für Hubarbeitsbühnen in Ungarn liegt strategisch günstig in Tatabánya am Schnittpunkt wichtiger Autobahnnetze und dient als wichtiger Knotenpunkt, der die wichtigsten Logistikrouten zwischen Ost- und Westeuropa verbindet und sowohl die lokale Versorgung als auch den überregionalen Vertrieb unterstützt. Das Unternehmen stellt Teleskop- und Scherenhebebühnen her, die darauf ausgelegt sind, eine stabile und effiziente Produktversorgung für europäische Kunden zu gewährleisten.

    Als lokaler Produktionsstandort für mobile Hubarbeitsbühnen stärkt das Werk in Ungarn zudem das regionale Servicenetzwerk von Zoomlion, indem es die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, den technischen Support und die Reaktionsfähigkeit des Kundendienstes verbessert. Das Werk soll Hunderte von Arbeitsplätzen vor Ort sichern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in der Lieferkette stärken, Synergien mit ungarischen Unternehmen fördern und durch enge, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften ein lokales industrielles Ökosystem aufbauen.

    Zoomlion treibt diesen lokalisierten Ansatz auch in Deutschland voran. Die Bauarbeiten für die zweite Phase des Werksprojekts in Deutschland haben im März 2025 offiziell begonnen. Mit einer Investition von über 50 Millionen Euro und einer Fläche von 60.000 Quadratmetern stellt das Projekt eine Modernisierung des von Zoomlion übernommenen Werks der WILBERT TowerCranes GmbH dar. Nach Fertigstellung wird das Werk Turmdrehkrane, LKW-Krane und Betonmaschinen herstellen und damit die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der lokalen Lieferung eines breiten Produktportfolios sowie des regionalen Service in Europa weiter stärken.

    Zusammen spiegeln diese Projekte die umfassenden Bemühungen von Zoomlion wider, durch lokale Fertigung, Montage, Wartung und Kundendienst ein widerstandsfähigeres Netzwerk im Ausland aufzubauen. Durch die Annäherung an die Endmärkte ermöglicht das Unternehmen schnellere Reaktionszeiten und passt sich besser an regionale Standards, Kundenwünsche und Anwendungsanforderungen in Europa und darüber hinaus an.

    Allgemeiner gesagt setzt Zoomlion die Verknüpfung von Globalisierung und Lokalisierung in seinen internationalen Geschäftsbereichen fort und diversifiziert gleichzeitig sein industrielles Portfolio. Das Unternehmen unterhält derzeit 11 Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorte im Ausland sowie über 430 Vertriebs- und Servicestellen in mehr als 170 Ländern und Regionen. Im Jahr 2025 machten die internationalen Umsätze 58,56 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

    Zusammen stärken diese Maßnahmen die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und unterstützen das langfristige Wachstum von Zoomlion auf den internationalen Märkten.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959013/9b4717d94a8a9005ce21ce3f7dc9b160.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-baut-seine-lokalen-fertigungs--und-servicekapazitaten-aus-wahrend-das-werk-fur-hubarbeitsbuhnen-in-ungarn-den-betrieb-aufnimmt-302746400.html





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