Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 16/26
Foto: Deutsche Telekom
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 16/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Infineon Technologies
Performance KW 16/26: +14,66 %
DAX Top 1
SAP
Performance KW 16/26: +13,11 %
DAX Top 2
Scout24
Performance KW 16/26: +11,97 %
DAX Top 3
Siemens
Performance KW 16/26: +9,62 %
DAX Top 4
Zalando
Performance KW 16/26: +7,49 %
DAX Top 5
Fresenius Medical Care
Performance KW 16/26: -3,87 %
DAX Flop 1
E.ON
Performance KW 16/26: -5,90 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 16/26: -6,16 %
DAX Flop 3
DAX Flop 4
RWE
Performance KW 16/26: -7,35 %
DAX Flop 5
Evotec
Performance KW 16/26: +25,98 %
TecDAX Top 1
TeamViewer
Performance KW 16/26: +24,12 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 16/26: +23,38 %
TecDAX Top 3
IONOS Group
Performance KW 16/26: +21,61 %
TecDAX Top 4
SILTRONIC AG
Performance KW 16/26: +16,67 %
TecDAX Top 5
1&1
Performance KW 16/26: +2,41 %
TecDAX Flop 1
freenet
Performance KW 16/26: +2,20 %
TecDAX Flop 2
Nordex
Performance KW 16/26: +2,15 %
TecDAX Flop 3
Qiagen
Performance KW 16/26: +0,75 %
TecDAX Flop 4
TecDAX Flop 5
Microsoft
Performance KW 16/26: +14,22 %
Dow Jones Top 1
Nike (B)
Performance KW 16/26: +9,36 %
Dow Jones Top 2
Salesforce
Performance KW 16/26: +9,03 %
Dow Jones Top 3
NVIDIA
Performance KW 16/26: +8,60 %
Dow Jones Top 4
IBM
Performance KW 16/26: +8,49 %
Dow Jones Top 5
Honeywell International
Performance KW 16/26: -0,62 %
Dow Jones Flop 1
Johnson & Johnson
Performance KW 16/26: -1,49 %
Dow Jones Flop 2
Merck & Co
Performance KW 16/26: -1,66 %
Dow Jones Flop 3
Coca-Cola
Performance KW 16/26: -2,04 %
Dow Jones Flop 4
Chevron Corporation
Performance KW 16/26: -3,55 %
Dow Jones Flop 5
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 16/26: +33,22 %
US Tech 100 Top 1
AppLovin Registered (A)
Performance KW 16/26: +24,06 %
US Tech 100 Top 2
DoorDash Registered (A)
Performance KW 16/26: +21,78 %
US Tech 100 Top 3
Datadog Registered (A)
Performance KW 16/26: +20,89 %
US Tech 100 Top 4
Shopify
Performance KW 16/26: +20,11 %
US Tech 100 Top 5
Netflix
Performance KW 16/26: -5,49 %
US Tech 100 Flop 1
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 16/26: -5,65 %
US Tech 100 Flop 2
Insmed
Performance KW 16/26: -6,61 %
US Tech 100 Flop 3
Diamondback Energy
Performance KW 16/26: -7,08 %
US Tech 100 Flop 4
Fastenal
Performance KW 16/26: -7,59 %
US Tech 100 Flop 5
Infineon Technologies
Performance KW 16/26: +14,66 %
E-Stoxx 50 Top 1
SAP
Performance KW 16/26: +13,11 %
E-Stoxx 50 Top 2
Adyen Parts Sociales
Performance KW 16/26: +10,94 %
E-Stoxx 50 Top 3
Wolters Kluwer
Performance KW 16/26: +10,60 %
E-Stoxx 50 Top 4
UniCredit
Performance KW 16/26: +9,79 %
E-Stoxx 50 Top 5
SAFRAN
Performance KW 16/26: -5,15 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Mercedes-Benz Group
Performance KW 16/26: -6,16 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Hermes International
Performance KW 16/26: -6,42 %
E-Stoxx 50 Flop 3
E-Stoxx 50 Flop 4
ENI
Performance KW 16/26: -9,72 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Sika
Performance KW 16/26: +15,91 %
SMI Top 1
Logitech International
Performance KW 16/26: +10,93 %
SMI Top 2
Partners Group Holding
Performance KW 16/26: +10,46 %
SMI Top 3
Lonza Group
Performance KW 16/26: +7,29 %
SMI Top 4
Givaudan
Performance KW 16/26: +7,24 %
SMI Top 5
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 16/26: -1,26 %
SMI Flop 1
Amrize
Performance KW 16/26: -2,05 %
SMI Flop 2
Swiss Re
Performance KW 16/26: -2,61 %
SMI Flop 3
Novartis
Performance KW 16/26: -3,78 %
SMI Flop 4
Swisscom
Performance KW 16/26: -4,79 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 16/26: +35,94 %
ATX Top 1
Raiffeisen Bank International
Performance KW 16/26: +17,26 %
ATX Top 2
BAWAG Group
Performance KW 16/26: +13,64 %
ATX Top 3
Erste Group Bank
Performance KW 16/26: +9,70 %
ATX Top 4
Wienerberger
Performance KW 16/26: +9,51 %
ATX Top 5
STRABAG
Performance KW 16/26: -4,13 %
ATX Flop 1
Oesterreichische Post
Performance KW 16/26: -4,27 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 16/26: -5,17 %
ATX Flop 3
OMV
Performance KW 16/26: -6,68 %
ATX Flop 4
Verbund Akt.(A)
Performance KW 16/26: -8,16 %
ATX Flop 5
Lenovo Group
Performance KW 16/26: +15,11 %
Hang Seng Top 1
Sands China
Performance KW 16/26: +13,73 %
Hang Seng Top 2
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 16/26: +12,65 %
Hang Seng Top 3
Alibaba Group Holding
Performance KW 16/26: +11,70 %
Hang Seng Top 4
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 16/26: +10,94 %
Hang Seng Top 5
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 16/26: -7,62 %
Hang Seng Flop 1
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 16/26: -7,78 %
Hang Seng Flop 2
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 16/26: -9,54 %
Hang Seng Flop 3
PetroChina (H)
Performance KW 16/26: -10,81 %
Hang Seng Flop 4
Netease
Performance KW 16/26: -10,91 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte