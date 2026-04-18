Luftfrachtfirmen fordern bevorzugte Versorgung mit Kerosin

"Es droht dann ein Szenario wie in der Corona-Pandemie. Vor allem kleinere Flughäfen werden irgendwann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr angeflogen werden."

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts möglicher Flugausfälle durch den stockenden Nachschub von Kerosin fordern Luftfrachtunternehmen eine bevorzugte Versorgung mit Treibstoff. "Wir kommen möglicherweise in eine Situation, dass in Deutschland Kerosin zugeteilt werden muss, wie es in Italien bereits der Fall ist", sagte Claus Wagner, Vorsitzender des Verbands der Air Cargo Abfertiger Deutschlands (Vacad), der "Welt".

Christopher Stoller, Präsident des Aircargo Club Deutschland (ACD), sagte der Zeitung, wenn Kerosin knapp werde, sei eine vorrangige Versorgung der Luftfrachtlogistik ökonomisch zwingend. "Der Luftfrachtsektor fungiert als kritisches Rückgrat globaler Lieferketten und industrieller Wertschöpfung." Wirtschaftliche Stabilität müsse das primäre Ziel sein.

Nach Einschätzung des Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt könnte im Sommer in Deutschland eine dramatische Lage entstehen. "Berlin und Brüssel müssen dann entscheiden, welche Flüge prioritär mit Treibstoff versorgt werden."

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas wegen der Lage in der Straße von Hormus in den nächsten Wochen knapp werden. "Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen", hieß es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüßten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten./cab/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 8,026 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,24 %/+12,14 % bedeutet.



