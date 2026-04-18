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    USA genehmigen milliardenschweren Rüstungsverkauf an Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • USA genehmigen Rüstungslieferung nach Deutschland
    • Inklusive Radar Startsysteme und Führungsanlagen
    • Vorlegung an Kongress Firmen Lockheed und RTX
    USA genehmigen milliardenschweren Rüstungsverkauf an Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den Verkauf von Rüstungsgütern im Wert von rund zehn Milliarden Euro an Deutschland genehmigt. Das US-Außenministerium teilte mit, es habe eine entsprechende Anfrage der Bundesregierung bewilligt.

    "Der geplante Verkauf unterstützt die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der USA, indem er die Sicherheit eines Nato-Partners stärkt", hieß es. Deutschland sei eine Kraft für politische Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt in Europa.

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    Konkret möchte Deutschland den Angaben zufolge unter anderem acht integrierte Gefechtsführungssysteme, moderne Radaranlagen sowie Startsysteme für Lenkflugkörper erwerben - Technik, mit der Kriegsschiffe Bedrohungen früh erkennen, abwehren und sich mit anderen Nato-Einheiten vernetzen können.

    Ziel ist es laut Mitteilung, die Fähigkeiten der deutschen Marine zur Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und die Zusammenarbeit mit US- und Nato-Streitkräften zu verbessern.

    Der Deal wurde dem US-Kongress vorgelegt, der noch Einwände erheben kann. Hauptauftragnehmer wären die US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX ./hae/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 503 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um -6,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 115,92 Mrd..

    Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0800 %.




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