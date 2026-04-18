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    Vermieter sollen Extra-Heizkosten tragen

    Für Sie zusammengefasst
    • WWF fordert Vermieter tragen fossile Heizkosten
    • Reform erlaubt weiter Öl und Gas mit Biozugabe
    • Mietende vor CO2 Preis und Netzkosten schützen
    WWF - Vermieter sollen Extra-Heizkosten tragen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Vermieter sollten nach Ansicht des WWF künftige Extrakosten durch fossile Heizbrennstoffe gänzlich übernehmen müssen. Das verlangt die Umweltschutzorganisation in einem Forderungspapier, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

    Während Eigentümer, die ihr Gebäude selbst nutzen, sich vor steigenden Kosten durch die Wahl einer klimafreundlichen und im Verbrauch günstigen Heizung schützen könnten, drohten Mietenden enorme Kosten, warnte Viviane Raddatz, Klimachefin beim WWF Deutschland. "Fehlentscheidungen für fossile Heizungen müssen auch von denen verantwortet werden, die sie treffen."

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    Hintergrund ist die von der schwarz-roten Koalition betriebene Reform des Heizungsgesetzes, die wieder mehr Möglichkeiten zum Einsatz fossiler Brennstoffe schaffen soll - unklar ist bislang aber, wie Mieter dabei vor Belastungen etwa durch den steigenden CO2-Preis geschützt werden sollen.

    Was Vermieter tragen sollen

    Sowohl für neue Heizungen als auch für Bestandsanlagen fordert der WWF: Die Kosten durch den nationalen oder den europäischen CO2-Preis sollen gänzlich von Vermietern und Gebäudeeigentümern übernommen werden. Dies solle auch für Zusatzkosten gelten, die aus Beimischungs- und Beschaffungspflichten für Biobrennstoffe entstünden, die die schwarz-roten Reformpläne vorsehen. Auch die Kosten wegen der zu erwartenden steigenden Netzentgelte in der Gasversorgung sollten aus Sicht des WWF Vermieter beziehungsweise Eigentümer übernehmen.

    Nach den Reformplänen von Union und SPD sollen Immobilienbesitzer weiterhin Öl- und Gasheizungen in ihre Wohnhäuser einbauen dürfen. Die pauschale Pflicht entfällt, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Allerdings müssen nun neue Gas- und Ölheizungen ab Januar 2029 mit einem wachsenden Anteil klimafreundlicher Brennstoffe betrieben werden.

    Eine Blaupause für seine Forderungen könnten laut WWF die Vorschläge von Mieterbund und Verbraucherzentrale Bundesverband sein. Die Verbände hatten einen relativen Heizkostendeckel vorgeschlagen. Die Maximalhöhe entspräche dabei dem Preis der wirtschaftlichsten Heizungsoption, den Energiekosten für eine effiziente Wärmepumpe. Mehrkosten müssten Vermieter tragen./hrz/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 62,40 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 20,10 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -4,37 %/+41,37 % bedeutet.




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