Transportbranche rechnet mit Anstieg der Insolvenzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Transportbranche in Deutschland erwartet eine weitere Zunahme bei den Insolvenzen. "Bei den derzeitigen Rahmenbedingungen werden die Insolvenzen weiter steigen", sagte Dirk Engelhardt, Chef des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), der Deutschen Presse-Agentur. Dies treffe zunächst vor allem die kleineren und mittleren Betriebe.

"Die Lage ist im Moment katastrophal", sagte Engelhardt. Die Preisanstiege an den Zapfsäulen seit Beginn des Iran-Kriegs belasteten den deutschen Mittelstand außerordentlich. Doch schon vor dem Iran-Krieg sei die Situation der Branche sehr angespannt gewesen. Das größte Problem sei der "grassierende Fahrermangel". Der Branche fehlten etwa 120.000 Lkw-Fahrer, sagte Engelhardt. Und die Tendenz sei steigend.