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    Redwood AI kündigt Partnerschaft mit Aidos Innovations an – Jetzt entdecken!

    Mit vereinten Kräften gegen die Fentanyl-Krise: Redwood AI und Aidos Innovations starten ein KI-Pilotprojekt, das Opioidrisiken sichtbar macht und Reaktionen beschleunigt.

    Redwood AI kündigt Partnerschaft mit Aidos Innovations an – Jetzt entdecken!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI und Aidos Innovations schließen eine zweijährige Kooperationsvereinbarung für ein Track-and-Trace-Pilotprogramm zur Entwicklung einer KI-gestützten Analyseplattform zum Nachweis und zur Vorhersage toxischer Opioide (inkl. Fentanyl) in Vancouver und Victoria; RCMP, Victoria Police Department und Canada Border Services Agency sind Partner, mit Potenzial für Ausweitung in ganz Kanada.
    • Ziel ist die Stärkung der regionalen Reaktion auf die Fentanyl-Krise durch eine koordinierte, datengestützte Übersicht über Opioidaktivität, frühzeitige Erkennung von Änderungen im illegalen Drogenangebot und schnellere operative/kommunale Reaktionen.
    • Das Projekt umfasst schrittweise Implementierung: Entwicklung von Prototypen und repräsentativen Datenumgebungen bis zur Integration von Live-Daten sowie die Bereitstellung interaktiver Dashboards, Lageberichte und weiterer Entscheidungsunterstützungsinstrumente.
    • Technischer Ansatz: „Track“ nutzt automatisierte, KI-gestützte Analyse zur Erkennung sich ändernder chemischer Muster und regionaler Risiken; „Trace“ verwendet isotopenbasierte molekulare Marker zur Rückverfolgung und Unterscheidung legaler vs. illegaler Quellen.
    • Rechte und Beiträge: Redwood behält Eigentum an Plattform, Software und Analysemethoden; Aidos behält Eigentum an seinen Daten und proprietären Beiträgen; beide gewähren einander begrenzte, projektspezifische Lizenzen.
    • Hinweis: Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung (MCS im Auftrag von Redwood); erhebliche Interessenkonflikte werden offengelegt, sie stellt keine Anlageberatung dar und weist auf hohe Risiken (Micro‑Cap, mögliches Totalverlustrisiko) hin.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,0450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Redwood AI

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