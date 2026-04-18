Dividendenkracher mit +18,92 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Koninklijke BAM Groep ist ein niederländischer Bau- und Infrastrukturkonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Verkehrswege, Ingenieurbau und schlüsselfertige Projekte in Europa. Hauptleistungen: Bauausführung, Projektentwicklung, Wartung. Marktstellung: bedeutender Player im Benelux- und UK-Markt. Wichtige Konkurrenten: Hochtief, Skanska, Vinci, Strabag. Stärken: starke regionale Verankerung, Public-Private-Partnership-Expertise, Nachhaltigkeitsfokus.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Koninklijke Bam Groep nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Koninklijke Bam Groep gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,38 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Koninklijke Bam Groep investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +322,72 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Koninklijke Bam Groep verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,11 %.

Mit +3,11 % Dividendenrendite bietet Koninklijke Bam Groep ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Koninklijke Bam Groep für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,11 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,38.

Koninklijke Bam Groep weißt eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.