Wochenrückblick 16/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Almonty, Rocket Lab, Pfisterer Holding, Palantir, KKR - und Wiedereinsteiger Deutsche Rohstoff AG

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



