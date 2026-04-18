Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,00 %

Meritage Homes ist ein US-Hausbauer mit Fokus auf energieeffiziente Ein- und Mehrfamilienhäuser im mittleren Preissegment. Kernleistung: Planung, Bau und Verkauf von Wohnsiedlungen, teils mit Finanzierungsservices. Starke Präsenz im Sunbelt, wachstumsorientierte Märkte. Wichtige Konkurrenten: D.R. Horton, Lennar, PulteGroup, NVR. USP: standardisierte Energieeffizienz, nachhaltige Bauweise, familienorientierte Communities.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Meritage Homes nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Meritage Homes gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +37,32 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,30 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Meritage Homes investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +29,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Meritage Homes verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,00 %.

Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Meritage Homes ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +37,32 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Meritage Homes für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,30.

Meritage Homes weißt eine Marktkapitalisierung von 3,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.