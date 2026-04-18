Dividenden im Fokus
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,00 %
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Meritage Homes ist ein US-Hausbauer mit Fokus auf energieeffiziente Ein- und Mehrfamilienhäuser im mittleren Preissegment. Kernleistung: Planung, Bau und Verkauf von Wohnsiedlungen, teils mit Finanzierungsservices. Starke Präsenz im Sunbelt, wachstumsorientierte Märkte. Wichtige Konkurrenten: D.R. Horton, Lennar, PulteGroup, NVR. USP: standardisierte Energieeffizienz, nachhaltige Bauweise, familienorientierte Communities.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Meritage Homes nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Meritage Homes gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+37,32 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,30 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Meritage Homes investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +29,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Meritage Homes verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,00 %.
Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Meritage Homes ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +37,32 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Meritage Homes für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,30.
Meritage Homes weißt eine Marktkapitalisierung von 3,87 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Meritage Homes Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.04.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Meritage Homes Aktie. Sie steigt um +5,45 % auf 58,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,00 %, eine Investition von etwa 33.334€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,920000
|+11,63 %
|+3,00 %
|2025
|1,720000
|+14,67 %
|+2,46 %
|2024
|1,50
|+177,78 %
|+1,74 %
|2023
|0,540000
|0,00 %
|+0,84 %
Warum Meritage Homes für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,00 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +37,32 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,30
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Meritage Homes Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,75 %
|1 Monat
|+6,42 %
|3 Monate
|-16,03 %
|1 Jahr
|-2,65 %
Informationen zur Meritage Homes Aktie
Es gibt 67 Mio. Meritage Homes Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.
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Ob die Meritage Homes Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meritage Homes Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.