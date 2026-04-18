Nach Streiks hebt die Lufthansa wie geplant ab
- Lufthansa-Flüge starten heute wieder planmäßig
- Cityline fliegt nicht wegen hoher Kerosinkosten
- Cockpit kritisiert Schließung und plant Gespräche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den ganzwöchigen Streiks des fliegenden Personals bei der Lufthansa heben alle Flugzeuge der Airline nach Unternehmensangaben wieder wie vorgesehen ab. "Es ist wie geplant wieder angelaufen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. In der vergangenen Woche waren Hunderte Flüge ausgefallen.
Gemeinsam mit der Kabinengewerkschaft Ufo hatten die Piloten den Betrieb der Airlines Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline für fünf Tage lahmgelegt. Auch der Ferienflieger Eurowings wurde an zwei Tagen bestreikt. Der Konzern hatte am Donnerstag mit der sofortigen Schließung des Flugbetriebs bei der Cityline reagiert. Begründet wurde der Einschnitt zudem mit hohen Kerosinkosten bei der veralteten Flotte des Regionalfliegers.
Cityline-Maschinen außer Betrieb gestellt
Die 24 Passagier- und drei Fracht-Maschinen der Cityline sind nach Unternehmensangaben außer Betrieb gestellt. Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit unter Lufthansa-Flugnummern Zubringerflüge an die Drehkreuze nach Frankfurt und München erledigt.
Vereinigung Cockpit: Spiel mit der Existenzangst
Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kritisierte die Stilllegung als widersprüchlich und für die betroffenen Beschäftigten als zutiefst verunsichernd. Es sei ein Spiel mit der Existenzangst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Auf der einen Seite wird eine große Krise als Begründung angeführt, um Kapazitäten aus dem Markt zu nehmen. Auf der anderen Seite wird gleichzeitig geprüft, ob andere Konzerngesellschaften - wie die Lufthansa Klassik selbst - diese Strecken übernehmen, obwohl sie nach Aussagen des Managements noch unprofitabler sind", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro.
Die Vereinigung Cockpit plant kurzfristig keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Das teilte sie in einem internen Rundschreiben mit. Zunächst müssten Vorstand und Tarifkommission die Situation bewerten. Für Montag seien zudem Sondierungsgespräche mit dem Unternehmen zu einer möglichen Schlichtung geplant. Ein erster Anlauf dazu war gescheitert, weil sich beide Seiten nicht auf ein einheitliches Themenfeld einigen konnten./opi/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 8,026 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,63 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -25,24 %/+12,14 % bedeutet.
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Ich bin wirklich erschüttert, wie die VC diesen Streik durchsetzt. Ich weiß, dass viele Cockpitkollegen nicht damit einverstanden sind, sich aber
https://www.nzz.ch/wirtschaft/das-aus-der-cityline-kommt-ueberraschend-es-verschaerft-den-konflikt-bei-der-lufthansa-ld.1934043
Wegen hoher Treibstoffkosten und Belastungen durch Streiks stellt die Lufthansa den Betrieb des defizitären Tochterunternehmens früher als geplant ein. Gewerkschafter sprechen von «offenem Krieg»
Ob der Konzern, den eine Welle verschiedener Streiks regelrecht lahmlegt, dadurch zur Besinnung kommt? Eher nicht. Dennoch ist es ein Lebenszeichen des Lufthansa-Managements, das die Streiks der Kabinenpersonal-Gewerkschaft UFO und der Pilotenvertretung VC nicht in den Griff bekommt. Lufthansa, die Mitte der Woche ihren 100. Geburtstag feierte, ist heute ein unregierbarer Konzern.
Vordergründig geht es in den Streitereien um typische Tarifthemen, doch in Wahrheit um etwas Grundsätzlicheres: die Zweiteilung des Unternehmens zwischen der Lufthansa-Classic und den 14 Tochter-Airlines. UFO und VC dominieren vor allem die Beschäftigten in der Classic, verteidigen dort die komfortablen Arbeitsbedingungen von einst. Lufthansa aber wächst ausschließlich in den anderen Sparten.
Bundeskanzler Friedrich Merz versuchte während der 100-Jahr-Feier mit einem Bild aus der Luftfahrt, Optimismus zu verbreiten: „Denken Sie daran, starten können Sie nie bei Rückenwind, immer nur bei Gegenwind.“ Jedenfalls so lange der Gegenwind keine Orkanstärke annimmt.
Im Jubiläumsjahr ist die Beziehung zwischen Management und fliegendem Personal zerrüttet, schlussfolgert das HANDELSBLATT zur Jubiläumswoche:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lufthansa-verstoerende-szenen-zum-100.-geburtstag-der-machtkampf-eskaliert/100216963.html