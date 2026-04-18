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    USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl

    Für Sie zusammengefasst
    • USA lockern kurzfristig Sanktionen für russisches Öl
    • Ausnahme für Öl an Bord bis Nacht auf 16. Mai US-Zeit
    • Kritiker warnen vor finanzieller Stärkung Russlands
    ROUNDUP - USA lockern erneut Sanktionen auf russisches Öl
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA lockern angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe geladen wurde, ist bis zur Nacht auf den 16. Mai (US-Ostküstenzeit) von US-Verboten ausgenommen, wie eine Behörde des US-Finanzministeriums mitteilte. Die USA versuchen damit erneut, globale Energiemärkte zu beruhigen.

    Eine solche Ausnahme hatten die USA bereits Mitte März gemacht, die bis zum 11. April dauerte. Kritiker bemängelten, Russland werde dadurch finanziell gestärkt. Der Kreml nutzt die Einnahmen aus der Ölindustrie zur Finanzierung seines Kriegs gegen die Ukraine.

    Der für Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Kremlgesandte Kirill Dmitrijew lobte die Maßnahme. "Viele Länder, darunter die USA, verstehen die entscheidende und systemrelevante Bedeutung russischen Öls und Gases für die Stabilität der Weltmärkte", schrieb er auf Telegram. Die zunächst befristete Aufhebung der Sanktionen werde dabei "Hysterie bei den Kriegstreibern in der EU und Großbritannien" auslösen, freute er sich. Die westlichen Industrieländer hatten wegen des von Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängt.

    Es gibt seit Jahren Sanktionen der USA, die den russischen Ölsektor betreffen. Länder und Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen, könnten dabei im Normalfall selbst Gefahr laufen, Ziel von Sanktionen zu werden./rin/DP/zb




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