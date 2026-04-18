Iran schließt Straße von Hormus wieder – Märkte vor dem nächsten Schock?

Schiffe angegriffen

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch Berichte über militärische Zwischenfälle. Laut der Tagesschau hat das britische Militär einen Angriff durch Schnellboote der iranischen Revolutionsgarde auf einen Tanker gemedet.

Laut Reuters sollen weitere Schiffe unter Beschuss geraten sein, als sie versuchten, die Passage zu durchqueren. Auch wenn bislang keine Schäden gemeldet wurden, unterstreichen die Vorfälle die angespannte Sicherheitslage. Die iranische Regierung hat bislang noch keine Stellungnahme zu den gemeldeten Vorfällen abgegeben.

Iranische Rundfunk meldet sich über X

"Der Iran hatte sich gemäß den Vereinbarungen bereit erklärt, einer begrenzten Anzahl von Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gestatten", teilte der iranische Rundfunk (IRIB) auf X mit. "Die USA haben ihre Verpflichtungen jedoch nicht erfüllt. Daher ist die Straße von Hormus nun wieder gesperrt, und die Durchfahrt bedarf der Zustimmung des Irans“, so IRIB weiter.

Trump bleibt hart

Parallel laufen diplomatische Bemühungen weiter. Donald Trump zeigte sich zuletzt optimistisch und sprach von Fortschritten in den Verhandlungen mit dem Iran. Eine Einigung könne "in den kommenden ein oder zwei Tagen" erreicht werden, sagte Trump am Samstag laut CNBC. Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass die US-Seeblockade bestehen bleibt, solange kein endgültiges Abkommen erzielt ist.

Zudem drohte Trump dem Iran erneut.

Donald Trump machte deutlich, dass er eine Verlängerung der aktuell laufenden zweiwöchigen Waffenruhe, die am Mittwoch endet, für unwahrscheinlich hält. Der US-Präsident ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich die Lage schnell wieder zuspitzen könnte: "Vielleicht verlängere ich sie nicht, aber die Blockade wird bestehen bleiben. Vielleicht verlängere ich sie aber auch nicht, sodass wir eine Blockade haben und leider wieder Bomben abwerfen müssen", sagte Trump.

Böses Erwachen zu Wochenbeginn

Die Verwirrung um die Straße von Hormus dürfte Anleger weltweit wieder ab Montag in die in die Devensive treiben. Es dürfte wahrscheinlich sein, dass die Ölpreise erneut in die Höhe schnellen und die Aktien-Märkte abermals unter Druck geraten. Die deutlichen Kursgewinne von Freitag könnten sich damit schnell wieder in Luft auflösen.

Sollte Trump zudem ab Mittwoch wieder mit der Bombardierung des Iran starten, dann dürfte dies eine Einigung zwischen den USA und dem Iran mehr zweifelhaft erscheinen lassen. Was zusätzlichen Druck auf die Aktienmärkte auslösen dürfte.

Anleger sollten sich daher schon mal jetzt damit beschäftigen, welche Gewinne der vergangenen Woche sie sichern und welche Rückschläge sie aussitzen möchten. So oder so steht erneut ein turbulenter Start in die neue Börsenwoche an.