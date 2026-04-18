Neue Eskalation am Öl-Nadelöhr
Iran schließt Straße von Hormus wieder – Märkte vor dem nächsten Schock?
Die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten ist jäh verflogen. Der Iran macht die Öffnung der Straße von Hormus rückgängig und plötzlich steht wieder eines der wichtigsten Nadelöhre der Weltwirtschaft im Fokus.
- Iran sperrt Straße von Hormus erneut für Schiffe
- Berichte über Angriffe auf Tanker durch IRGC
- Ölpreise und Märkte drohen zu stark reagieren
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Lage im Nahen Osten ist erneut gekippt mit potenziell weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Nur einen Tag nach der angekündigten Öffnung hat der Iran die strategisch entscheidende Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr gesperrt.
Nach Angaben iranischer Staatsmedien begründet Teheran den Schritt mit der fortgesetzten Seeblockade durch die USA. Diese verhindere weiterhin, dass Schiffe iranische Häfen anlaufen oder verlassen können. Die zwischenzeitlich zugesagte kontrollierte Passage für einzelne Tanker und Frachter sei damit hinfällig.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!