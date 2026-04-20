Aufgepasst Eli Lilly & Novo
Aussichtsreicher Adipositas-Konkurrent startet stark an der Nasdaq!
Ein neuer Herausforderer betritt die größte Wachstumsarena der Pharmaindustrie und bringt mit Ribupatid einen potenziellen Gamechanger im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente mit. Nach starken IPO einsteigen?
- Ribupatid zeigt starke Wirksamkeit in Studien
- Starker IPO erlöst Kapital für globale Phase-3
- Großes Potenzial bei hohem Risiko bis Phase-3
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Der Markt für Adipositas-Therapien gehört derzeit zu den dynamischsten und lukrativsten Segmenten der globalen Pharmaindustrie. Bislang dominieren zwei Schwergewichte das Feld: Eli Lilly und Novo Nordisk. Doch mit dem Börsengang von Kailera Therapeutics könnte sich das Machtgefüge mittelfristig verschieben.
Im Zentrum der Investmentstory steht der Wirkstoff Ribupatid (KAI-9531), ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist und damit technologisch vergleichbar mit Tirzepatid, bekannt unter Marken wie Zepbound, sowie mit Semaglutid, das unter Wegovy vermarktet wird.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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