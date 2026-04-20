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    Aufgepasst Eli Lilly & Novo

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    Aussichtsreicher Adipositas-Konkurrent startet stark an der Nasdaq!

    Ein neuer Herausforderer betritt die größte Wachstumsarena der Pharmaindustrie und bringt mit Ribupatid einen potenziellen Gamechanger im Milliardenmarkt für Abnehmmedikamente mit. Nach starken IPO einsteigen?

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    Aufgepasst Eli Lilly & Novo - Aussichtsreicher Adipositas-Konkurrent startet stark an der Nasdaq!
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    Der Markt für Adipositas-Therapien gehört derzeit zu den dynamischsten und lukrativsten Segmenten der globalen Pharmaindustrie. Bislang dominieren zwei Schwergewichte das Feld: Eli Lilly und Novo Nordisk. Doch mit dem Börsengang von Kailera Therapeutics könnte sich das Machtgefüge mittelfristig verschieben.

    Im Zentrum der Investmentstory steht der Wirkstoff Ribupatid (KAI-9531), ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonist und damit technologisch vergleichbar mit Tirzepatid, bekannt unter Marken wie Zepbound, sowie mit Semaglutid, das unter Wegovy vermarktet wird.

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    Das besondere Etwas

    Ribupatid (KAI-9531) positioniert sich in aktuellen klinischen Studien als extrem starker Konkurrent zu Tirzepatid (Mounjaro/Zepbound) und Semaglutid (Wegovy). Während Semaglutid in 68 Wochen rund 15 Prozent Gewichtsverlust erzielt und Tirzepatid nach 72 Wochen bei etwa 21 Prozent liegt, lieferte Ribupatid in Phase-2-Studien beeindruckende Ergebnisse: Bei einer wöchentlichen Injektion von 8 mg wurde nach nur 36 Wochen ein Gewichtsverlust von 23,6 Prozent gemessen, ohne dass ein Plateau erreicht war.

    Ein besonderer Vorteil gegenüber den etablierten Mitteln scheint die bessere Verträglichkeit zu sein. Berichte zeigen deutlich geringere Raten an Erbrechen (ca. 7,5–11 %) im Vergleich zu den höheren Raten bei Eli Lillys oder Novo Nordisks Präparaten (oft über 20–30 %).

    Darüber hinaus punktet Kailera mit einer oralen Tablettenform von Ribupatid, die in Phase-2-Daten bereits nach 26 Wochen zu einem Gewichtsverlust von etwa 12 Prozent führte. Damit rückt Ribupatid in eine Leistungsklasse vor, die potenziell sogar die Wirksamkeit der derzeit führenden Spritzen übertrifft, während es gleichzeitig die Hürde der Injektion abbaut.

    Sollten sich diese Daten in den laufenden globalen Phase-3-Studien bestätigen, könnte Ribupatid aufgrund der Kombination aus überlegener Effizienz, besserer Verträglichkeit und flexiblerer Darreichungsform zum neuen Goldstandard im Bereich der Inkretin-Therapien werden.

    Anleger heiß auf die Aktie 

    Der Börsengang unterstreicht die hohen Erwartungen. Kailera platzierte rund 39 Millionen Aktien zu einem Preis von 16 US-Dollar und nahm damit etwa 625 Millionen US-Dollar ein. Der erste Schlusskurs für das Papier lag bei 26 US-Dollar. Ein kräftiger Aufschlag von 62,5 Prozent und ein Signal für das große Investoreninteresse.

    Die Erlöse sollen vor allem in die entscheidenden Phase-3-Studien fließen, insbesondere in das globale KaiNETIC-Programm. Dieses ist notwendig, um die Anforderungen der FDA zu erfüllen.  Ein kritischer Schritt auf dem Weg zur Marktzulassung in den USA und Europa.

    Der Partner

    Ein wesentlicher Baustein der Strategie ist die Kooperation mit Hengrui Pharma, von der Kailera die internationalen Rechte an mehreren Wirkstoffen übernommen hat. Neben Ribupatid umfasst das Portfolio auch weitere Kandidaten wie KAI-7535, ein orales "Small Molecule", sowie KAI-4729, einen sogenannten Triple-Agonisten, der noch tiefgreifendere Stoffwechseleffekte erzielen könnte.

    Erfahrener Vorstand

    Auch das Management gilt als stark. CEO Ron Renaud bringt Erfahrung aus erfolgreichen Biotech-Transaktionen mit, während Vertriebschefin Jamie Coleman zuvor zentrale Produkte bei Eli Lilly verantwortete. Ein guter Ausgangspunkt, um im Wettbewerb mit den etablierten Marktführern aufzuholen.

    Mein Tipp: Anleger könnten einen Trüffel finden 

    Die Chancen sind enorm, doch die Risiken ebenso. Der Erfolg von Kailera hängt maßgeblich davon ab, ob Ribupatid in den laufenden Phase-3-Studien seine bisherigen Ergebnisse bestätigen kann. Erst dann dürfte eine Zulassung realistisch werden.

    Trotzdem ist Kailera Therapeutics ist mehr als nur ein weiterer Biotech-Börsengang. Es ist eine Wette auf die nächste Generation der Abnehmmedikamente. Gelingt der Durchbruch, könnte das Unternehmen zum ernsthaften dritten Player neben Eli Lilly und Novo Nordisk aufsteigen oder selbst zum Übernahmeziel werden.

    Das Beispiel Metsera zeigte, wie schnell es gehen kann. Das "Juwel" unter den Startups für Adipositas-Medikamente, verbrachte kein ganzes Jahr an der Börse, nachdem Pfizer den Übernahmekampf mit Novo Nordisk für sich entscheiden konnten und Metsera am Ende für rund 10 Milliarden US-Dollar übernahm.

    Die guten Aussichten stehen und fallen jedoch mit dem Ausgang der klinischen Studien. Für Anleger gilt daher: großes Potenzial, aber nichts für schwache Nerven.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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