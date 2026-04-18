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    Sicherheitsmarkt erobern: Behördenprojekt gegen Fentanyl startet durch

    Redwood AI und Aidos Innovations starten in Vancouver und Victoria ein KI-basiertes Track-and-Trace-Pilotprojekt, das Kanadas Kampf gegen toxische Opioide neu aufstellen soll.

    Sicherheitsmarkt erobern: Behördenprojekt gegen Fentanyl startet durch
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI hat eine zweijährige Kooperationsvereinbarung mit Aidos Innovations für ein Track-and-Trace-Pilotprogramm geschlossen; Partner sind RCMP, Victoria Police Department (VICPD) und Canada Border Services Agency (CBSA) — Pilot in Vancouver und Victoria mit Potenzial für breite Anwendung in Kanada.
    • Ziel ist die Entwicklung einer KI‑gestützten Analyseplattform zur Erkennung und Vorhersage toxischer Opioide (einschließlich Fentanyl) zur Stärkung der regionalen Reaktion auf die Fentanyl‑Krise und Verbesserung von öffentlicher Sicherheit, Grenzsicherung und Gefahrenaufklärung.
    • Funktionsprinzip „Track and Trace“: „Track“ nutzt automatisierte, KI‑gestützte Analyse zur Früherkennung veränderter chemischer Muster und regionaler Risiken; „Trace“ verwendet isotopenbasierte molekulare Marker zur Rückverfolgung von Produktions‑ und Vertriebswegen.
    • Geplante Features und Umsetzung: interaktive Dashboards, Lageberichte und Entscheidungsunterstützung; schrittweise Implementierung von Prototypen über repräsentative Datenumgebungen bis zur Integration von Live‑Daten; Architektur ist auf Skalierung in weitere Jurisdiktionen ausgelegt.
    • Rechte- und Datenregelung: Redwood behält Eigentum an der Plattform, Software und Analysen; Aidos behält Eigentum an seinen Daten und proprietären Beiträgen; beide Parteien räumen sich jeweils begrenzte, projektbezogene Lizenzen ein.
    • Kontexthinweise: Mitteilung ist eine Marketingmitteilung mit ausgewiesenen Interessenkonflikten und Warnungen vor hohen Investitionsrisiken (keine Anlageberatung); Redwood betont seine KI‑Expertise in Chemie/F&E sowie laufende akademische Kooperationen (u. a. UBC, Quantum Algorithms Institute) und ein kürzliches Cloud‑Upgrade.


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