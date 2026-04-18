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    Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Schusswechsel zwischen IRGC und indischen Schiffen
    • VLCC-Supertanker mit zwei Millionen Barrel Rohöl
    • Teheran bindet Passage an Aufhebung der US-Sanktionen
    Revolutionsgarden stoppen Tanker in der Straße von Hormus
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist es nach Angaben eines Schiffsverfolgungsdienstes zu einem Schusswechsel zwischen den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und indischen Handelsschiffen gekommen. Wie der Dienst TankerTrackers.com unter Berufung auf den maritimen Notrufkanal berichtet, drängten iranische Einheiten zwei Schiffe gewaltsam zurück. Betroffen sei unter anderem ein VLCC-Supertanker, der zwei Millionen Barrel (rund 272.000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiert.

    Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) gab auf der Plattform X bekannt, dass sich zwei Schnellboote der Revolutionsgarden-Marine einem Tanker genähert und Schüsse abgegeben hätten, teilte UKMTO unter Berufung auf den Kapitän mit. Besatzungsmitglieder seien nicht verletzt worden. Auch Sachschäden seien nicht entstanden.

    Der militärische Zwischenfall folgt unmittelbar auf den Widerruf der eintägigen Öffnung der Meerenge durch Teheran. Die Revolutionsgarden hatten für den Fall einer Missachtung der Sperre mit Konsequenzen gedroht.

    Hintergrund der erneuten Sperrung ist die fortgesetzte Seeblockade iranischer Häfen durch die USA. Teheran macht die uneingeschränkte Passage von der Aufhebung der US-Sanktionen abhängig./da/DP/zb





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