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    Iran

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    Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran nutzt Sperre der Straße von Hormus als Druck
    • Teheran sieht Meerenge als Schutz gegen Sanktionen
    • Irans Anspruch auf Kontrolle der Meerenge umstritten
    Iran - Hormus-Sperre als Hebel gegen Sanktionen
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran nutzt die Sperrung der Straße von Hormus nach eigenen Angaben gezielt als politisches Druckmittel gegen internationale Sanktionen. Wie der Erste Vizepräsident Mohammed-Resa Aref laut Nachrichtenagentur Fars sagte, sei Teheran durch die Verwaltung der Meerenge in der Lage, allen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen standzuhalten. Das Ende des Krieges mit den USA und Israel wird aus Sicht von Aref mit einem Ende der Sanktionen zusammenfallen.

    Nach Auffassung des Vizepräsidenten liegt die Verwaltung der Wasserstraße völkerrechtlich in der alleinigen Verantwortung des Irans. Diese Aussage ist aber höchst umstritten und entspricht nicht der herrschenden internationalen Rechtsauffassung.

    Der Iran unterliegt seit Jahren einem Geflecht von internationalen Strafmaßnahmen - unter anderem des UN-Sicherheitsrats, der USA und der EU. Die Sanktionen hängen unter anderem mit dem Atom- und Raketenprogramm sowie schweren Menschenrechtsverletzungen zusammen. Die USA begründen ihre Iran-Sanktionen auch mit Terrorismus, Unterstützung regionaler Stellvertreter sowie destabilisierenden Aktivitäten im Nahen Osten./da/DP/zb





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