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    HYTN ergänzt mit 'HARd' GMP-Verfahren & bringt neues Produkt nach Deutschland

    Ein neuartiges Remediationsverfahren verspricht sicherere Cannabis-Trockenblüten – ohne Hitze, Strahlung oder Chemikalien und mit Fokus auf Qualität im EU-GMP-Kontext.

    HYTN ergänzt mit 'HARd' GMP-Verfahren & bringt neues Produkt nach Deutschland
    Foto: adobe.stock.com
    • HYTN Innovations Inc. führt das proprietäre Remediationsverfahren „HARd“ als Dienstleistung für qualifizierte Cannabis‑Trockenblüten‑Programme ein.
    • „HARd“ wurde im unternehmenseigenen, GMP‑konformen Qualitätssystem entwickelt und validiert.
    • Validierungen und Drittanalysen zeigen mehrere Log‑Stufen Reduktion der Keimzahl (aerobe Mikroorganismen, Hefen/Schimmel, gallensalz‑tolerante gramnegative Keime) – in vielen Fällen auf ein Niveau, das den mikrobiologischen Anforderungen für inhalative Arzneimittel im Europäischen Arzneibuch entsprechen könnte.
    • Das Verfahren arbeitet ohne externe Wärmezufuhr, ionisierende/nicht‑ionisierende Strahlung, chemische Begasung oder Feuchtigkeitsentzug und soll dabei strukturelle, organoleptische und chemische Eigenschaften bewahren.
    • Mit HARd verarbeitete Cannabis‑Trockenblüten wurden kommerziell in Deutschland eingeführt; dies demonstriert die praktische Anwendung im regulierten Markt, stellt aber keine behördliche Zulassung der Methodik dar.
    • HYTN beabsichtigt, HARd national und international als Dienstleistung in einem EU‑GMP‑Kontext anzubieten; die Mitteilung ist jedoch Marketingmaterial mit erklärten Interessenkonflikten, das Verfahren ist nicht unabhängig zertifiziert und kommerzieller bzw. regulatorischer Erfolg ist nicht garantiert.


    HYTN Innovations

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