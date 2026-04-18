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    BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Eta

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern kann bei Dortmunder Ausrutscher Meister werden
    • Dortmund verlor 1:2 in Hoffenheim durch Handelfmeter
    • Werder Bremen gewann das Nordderby 3:1 gegen Hamburg
    BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Eta
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem nächsten Ausrutscher von Borussia Dortmund kann der FC Bayern München am Sonntag deutscher Fußball-Meister werden. Der BVB verlor am 30. Spieltag durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 1:2 bei der TSG Hoffenheim und hat als Tabellenzweiter weiter zwölf Zähler Rückstand auf den FC Bayern. Der Rekordmeister könnte damit im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schon mit einem Unentschieden den erneuten Titelgewinn feiern.

    Marie-Louise Eta kassierte bei ihrem Einstand als Trainerin des 1. FC Union eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Der Tabellen-Vorletzte darf dank des 2:1 in Berlin wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Im Nord-Derby gewann Werder Bremen daheim 3:1 gegen den Hamburger SV. Bayer Leverkusen unterlag dem FC Augsburg zu Hause 1:2./se/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,33 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +9,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 367,62 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,15 %/+50,15 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche finanzielle Belastungen des BVB und Folgen für die Aktie: Berichte über bis zu ~27 Mio. Euro CL-Einbußen, drei potenzielle Abschreibungsfälle bei teuren Transfers (Couto, Duranville, Campbell), ein knappes Transferbudget (~25 Mio.), Diskussionen über notwendige Verkäufe, Bewertungsrisiken und mögliche Kursauswirkungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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