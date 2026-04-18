BVB verliert, Bayern vor Meistertitel - Niederlage für Eta

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,33 auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +9,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 367,62 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,15 %/+50,15 % bedeutet.