Kein Abwehrsystem gegen schlechte Zahlen 🛡️

Die aktuelle Handelswoche bei Heidelberger Druckmaschinen liefert ein bemerkenswertes Fallbeispiel für die Dynamik der Kapitalmarktkommunikation. Während eine gezielte News-Abfolge das Papier kurzzeitig auf ein Mehrmonatshoch katapultierte, holte die operative Realität des Kerngeschäfts die Aktionäre binnen weniger Stunden wieder ein.

𝟭. 𝗗𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻𝗶𝘀𝘀𝗲

▶️ Strategisches Fundament (18.03.2026): Bereits Mitte März legte das Unternehmen mit der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit Ondas den Grundstein für den Einstieg in die automatisierte Drohnenabwehr.

▶️ Öffentlichkeitswirksame Kommunikation (14.04.2026): Am Dienstagmorgen berichtete die Wirtschaftswoche über den Besuch des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, was den Fokus auf das neue Segment lenkte. Am Dienstagabend folgte die operative Vollzugsmeldung des Joint Ventures ONBERG.

▶️ Marktreaktion: Die Aktie reagierte mit einer massiven Ausweitung der Handelsspanne. Ausgehend von einem Schlusskurs von 1,38€ am Montag stieg das Papier im offiziellen Handel um 19% und markierte nachbörslich in der Spitze bei 2,15€ - ein Plus von 56%.

𝟮. 𝗗𝗶𝗲 𝗚𝗲𝘄𝗶𝗻𝗻𝘄𝗮𝗿𝗻𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗵𝗿𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗮𝘀𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗳𝗮𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻

Am Mittwochabend folgte die operative Zäsur. Per Ad-hoc-Meldung korrigierte Heidelberger Druckmaschinen die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 nach unten. Statt einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1% wird nun mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 6,6% gerechnet. Das Management identifizierte hierfür vier zentrale Ursachen:

1️⃣ Zeitlich vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Defense;

2️⃣ Nochmals abrupt deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar 2026 begonnenen Iran-Konflikts;

3️⃣ Ein auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ungünstiger Produktmix;

4️⃣ Sequenziell unveränderte und damit fortwährend belastende Währungseinflüsse.

𝟯. 𝗞𝘂𝗿𝘀𝗲𝗻𝘁𝘄𝗶𝗰𝗸𝗹𝘂𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗱 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲𝗻𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝘇

Nach der Kursspitze am Dienstag korrigierte die Aktie am Donnerstag auf 1,56€ und stabilisierte sich zum Wochenschluss am Freitag bei 1,64€. Trotz der Gewinnwarnung verbleibt auf Wochensicht gegenüber dem Stand vom Montagabend (1,38€) ein Kursplus von 19%.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die Diversifizierung zur Reduzierung der Zyklizität ist strategisch absolut richtig. Die aktuelle Informationspolitik wirkt jedoch wie eine taktische Überblendung operativer Defizite durch ein emotionales Wachstums-Narrativ, was die für Investoren essenzielle Transparenz untergräbt. Für eine nachhaltige Neubewertung muss die operative Verlässlichkeit zwingend wieder vor der medialen Begleitmusik stehen.

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