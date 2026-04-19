Straße von Hormus x Datacenter Hype - diese Aktien stehen aktuell im Fokus!

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die zuletzt extrem bewegten Wochen an den Kapitalmärkten. Im Mittelpunkt stehen die fragile Waffenruhe im Konflikt rund um den Iran, die Folgen für Ölpreis, Inflation, Lieferketten und die Unsicherheit für Unternehmen und Investoren. Trotz der geopolitischen Risiken zeigen sich DAX und US-Märkte erstaunlich robust – doch wie belastbar ist diese Stärke wirklich?

Außerdem geht es um die bevorstehende Q1-Berichtssaison und die Frage, welche Unternehmen ihre Prognosen halten können und wo Vorsicht angebracht ist. Diskutiert werden mögliche Auswirkungen auf Industrie, Chemie, Konsum, Reise und Touristik sowie die unterschiedlichen Ausgangslagen je nach Zeitpunkt der abgegebenen Jahresprognosen.

Im Aktienfokus stehen zahlreiche spannende Titel: PVA TePla, Süss MicroTec, 2G Energy, Elmos Semiconductor, Verbio, Redcare Pharmacy sowie Zeal Network aus dem Bereich Gaming und Online-bzw. Sozial-Lotterie. Besonders im Blick: der KI- und Rechenzentrumsboom, die Rolle von Energieinfrastruktur, Gaskraftwerken und Halbleitern sowie die Frage, warum manche Aktien trotz hoher Bewertung weiter steigen, während andere trotz operativer Fortschritte deutlich abgestraft werden.

Wir sprechen über starke Auftragseingänge, neue Wachstumsstorys durch Data Center und KI, Bewertungsdiskrepanzen am Markt, Free Cashflow, Dividenden und mögliche Übernahmefantasie. Auch Redcare wird ausführlich eingeordnet: Wachstum, Marge, Online-Penetration, regulatorische Risiken und die aktuell schwache Bewertung von E-Commerce-Modellen.

Eine Folge mit klarem Fokus auf Makro, Marktstimmung, Berichtssaison und Einzeltitel – sachlich, meinungsstark und mit vielen konkreten Beobachtungen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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