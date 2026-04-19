Hormus‑Öffnung, US‑Blockade & Tuapse‑Brand: Ölpreise vor Ausbruch?

Die jüngsten Entwicklungen in der Straße von Hormus, im Libanon-Konflikt und ein ukrainischer Drohnenangriff auf russische Ölanlagen verschärfen die geopolitischen Risiken für Energie- und Handelsmärkte. Nach wochenlanger iranischer Blockade erklärt Teheran nun die Wiederöffnung der Meerenge für Handelsschiffe während einer laufenden Waffenruhe. Die USA halten jedoch eine eigene Seeblockade gegen Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran aufrecht. Die parallel laufenden diplomatischen Bemühungen — darunter eine Pariser Konferenz mit rund 50 Staaten und Vermittlungsversuche Pakistans — zielen auf eine neutrale internationale Marine-Mission zur Sicherung der Durchfahrt, Minenräumung und Begleitung von Handelsschiffen. Frankreich und Großbritannien treiben eine solche, formell neutrale Mission voran; Deutschland, Italien und weitere Staaten signalisieren Unterstützung, insbesondere bei Minenräumung und Seeaufklärung.

Ökonomisch ist die Situation heikel: Die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr für einen erheblichen Anteil des globalen Öltransports. Verzögerungen, mögliche Mautforderungen oder eine faktische Doppelregelung durch Teheran und US-Restriktionen würden Transportkosten und Versicherungsprämien erhöhen sowie Lieferketten stören — Effekte, die unmittelbar Ölpreisschwankungen und höhere Produktionskosten in energieintensiven Branchen nach sich ziehen können. Die angebliche Bergung oder Räumung von Seeminen mildert ein unmittelbares Worst‑Case‑Szenario, doch bleibt Unklarheit über Kontrollen, Routenauflagen und Durchsetzungsmechanismen.