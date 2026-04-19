Alstom kollabiert: Aktie bricht bis 36% ein nach Cashflow-Warnung

Auslöser der Verkaufswelle war die Rücknahme der finanziellen Ziele für das laufende Geschäftsjahr: Alstom dämpfte sowohl die Prognose für den angestrebten freien Barmittelzufluss als auch für die operative Marge. Konzernchef Martin Sion, der sein Amt erst diesen Monat angetreten hat, machte schleppende Fortschritte bei wichtigen Projekten für die Anpassung verantwortlich. Konkrete Angaben, welche Projekte oder Regionen betroffen sind, gab das Unternehmen nicht — ein Faktor, der die Unsicherheit an den Märkten zusätzlich schürte.

Alstom-Anleger erlebten am Freitag einen heftigen Schock: Die Aktie des französischen Zugherstellers fiel intraday um bis zu 36 Prozent und schloss mit einem Verlust von rund 27 Prozent bei 16,64 Euro. Damit sackte das Papier auf das Niveau vom Frühjahr/Mai 2024 ab; seit den Jahreshochs im Februar hat sich der Kurs etwa halbiert. Marktbeobachter sprechen von einem neuen Mehrjahrestief und einer massiven Volatilität, die von Händlern mit einem vielfachen des durchschnittlichen Handelsvolumens kommentiert wird.

Analysten reagierten gespalten. Martin Wilkie von der Citibank bezeichnete die Warnung als Rückschlag, hielt aber an seiner Kaufempfehlung fest: Die Warnung deute auf eine Verzögerung, nicht auf ein Ende der Restrukturierung. Auch Jefferies beließ seine Empfehlung auf „Buy“ und verwies auf eine hohe Nachfrage und steigende Auftragsbestände; Ursache der Probleme sei vorrangig die Ausführung der Projekte. Demgegenüber senkte Gael de-Bray von der Deutschen Bank seine Einschätzung auf „Hold“, kürzte seine Ergebnisprognosen je Aktie für die kommenden Jahre im Schnitt um rund 18 Prozent und senkte das Kursziel von 31 auf 23 Euro. Er erwartet zudem einen deutlich höheren Verschuldungsgrad und sieht die Geduld der Investoren stark strapaziert — wenngleich er langfristiges Wertpotenzial nicht ausschließt.

Unter Anlegern überwiegt derzeit ein pessimistisches Sentiment: Einzelkommentare sprechen von einem Überverkauf, erinnern an einen ähnlichen Absturz nach einer Cashflow-Warnung im Herbst 2023 und sehen in der Aktion möglicherweise eine vorsichtige Bereinigungsmaßnahme des neuen Managements. Kurzfristig dürfte der Abwärtsdruck anhalten, bis Alstom detailliertere Informationen zu betroffenen Projekten, Zeitplänen und Cashflow-Entwicklungen liefert. Mittelfristig bleibt die Ausgangslage uneinheitlich: Hohe Auftragseingänge bieten Chancen, doch die operative Umsetzung und Bilanzstärke werden zum zentralen Prüfstein für das Vertrauen der Kapitalmärkte.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,70 % und einem Kurs von 16,65EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.