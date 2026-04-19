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    Mutares-Schock: Laik-Familie auf knapp 24% verwässert

    Mutares-Schock: Laik-Familie auf knapp 24% verwässert
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    Mutares-Stammaktionäre leicht verwässert: Laik-Familie meldet passive Schwellenberührung nach Kapitalerhöhung

    Die Mutares-Aktionärsstruktur hat sich infolge einer Kapitalerhöhung formell verändert: Mehrere Mitglieder der Laik-Familie haben in den vergangenen Tagen Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die eine passive Schwellenberührung melden. Anlass war nicht der Kauf oder Verkauf von Aktien, sondern die Ausweitung des Streubesitzes durch eine Kapitalmaßnahme, durch die sich die Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht hat.

    Konkret weisen die Meldungen vom 17. und 18. April 2026 darauf hin, dass der gemeinsame Stimmrechtsanteil eines Konsortiums aus Robin, Monica, Louisa, Hanna, Jonathan und Daniel Laik nach der Kapitalerhöhung auf rund 23,995 Prozent gesunken ist. Die Summe der dem Pool zurechenbaren Aktien beträgt nach den Angaben 5.380.844 Stück; die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich nun auf 22.424.422. Vor der Kapitalerhöhung lag der gemeldete Anteil noch bei 25,08 Prozent, was die Verwässerungswirkung verdeutlicht.

    Die Einzelmeldungen zeigen unterschiedliche direkte und zugerechnete Anteile, die in der Summe die genannte Gesamtquote ergeben. Beispielhaft meldete Robin Laik (17.04.2026) direkt 3.368.835 Stimmrechte und weitere 2.011.999 zugerechnete Stimmrechte. Louisa Laik und Hanna Maya Laik wiesen jeweils mehrere Hunderttausend direkt gehaltene Aktien aus, denen Millionen zugerechneter Rechte aus der Poolvereinbarung gegenüberstehen. In allen Meldungen betonen die Mitteilenden ausdrücklich, dass keine unmittelbaren Transaktionen stattgefunden haben und keine Finanzinstrumente im Sinne des § 38 WpHG gehalten werden.

    Rechtlich stützen sich die Veröffentlichungen auf die Pflichtmitteilungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz; die Zurechnung erfolgt nach § 34 WpHG aufgrund einer „acting in concert“-Vereinbarung (Konsortialvertrag/Poolvereinbarung) zwischen den genannten Familienmitgliedern. Die Meldungen heben hervor, dass die Schwellenberührung passiv erfolgt ist – also durch die Erhöhung der Gesamtstimmrechte – und keine Änderung der Aktienbestände der einzelnen Mitteilungspflichtigen stattgefunden hat.

    Für den Markt bedeutet die Mitteilung vor allem eine formale Anpassung der Offenlegungspflichten: Die Laik-Familie bleibt mit knapp 24 Prozent ein relevanter Aktionär von Mutares, verlor durch die Kapitalmaßnahme jedoch rund 1,1 Prozentpunkte Anteil am Stimmkapital. Ob und inwiefern dies Einfluss auf strategische Einflussnahme oder Abstimmungsverhalten hat, geht aus den Meldungen nicht hervor.



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    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 25,15EUR auf Tradegate (17. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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